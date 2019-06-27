Загоревшийся после аварии Ан-24 в Нижнеангарске потушили, сообщил очевидец

Пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев 27 июня сообщил, что пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, два пилота погибли. По данным ЕДДС, в больницу доставили 19 человек. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся.