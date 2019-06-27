По предварительным данным, при падении Ан-24 в Бурятии нет тяжелораненых

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, два пилота погибли. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ утром в четверг. После взлёта в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. По предварительной информации, при посадке самолёт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и врезался в здание очистных сооружений. Самолет загорелся.