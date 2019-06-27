В России разработали процессор для нейросетей

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 июн — РИА Новости. Научно-технический центр "Модуль" разработал отечественный процессор для построения нейросетей. Работа представлена на проходящей в Подмосковье выставке "Армия-2019".
"НТЦ "Модуль" представляет на "Армии" новейшие отечественные нейрочипы, сконструированные на нашей собственной архитектуре NeuroMatrix, в том числе с использованием ядра ARM для ряда функций. Это высокопроизводительные устройства, которые могут обрабатывать гигантские потоки данных: видеоизображения в высоком качестве, фотографии. Сфера их применения самая широкая. Мы готовы поставлять модули армии России для интеграции в системы обеспечения защиты периметра охраняемых объектов, "умные" прицелы, системы машинного зрения", — рассказал РИА Новости заместитель генерального директора по развитию компании Алексей Мохнаткин.
Процессоры можно использовать и в гражданской сфере — в проектах "Умный город", в медицине или для "автомобильного зрения" в беспилотном транспорте.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОдноплатная однопроцессорная вычислительная машина - модуль МС121.01 на базе микросхемы 1879ВМ6Я на выставке спецтехники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Одноплатная однопроцессорная вычислительная машина - модуль МС121.01 на базе микросхемы 1879ВМ6Я на выставке спецтехники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Мохнаткин подчеркнул, что оптимизированный вычислительный модуль на базе последнего процессора демонстрируется впервые. "Он выпущен только в пятницу, это первый сигнальный экземпляр", — сказал он.
В компании отметили, что заинтересованность в совместных разработках нейросетевых программно-аппаратных комплексов по обработке видео и изображений подтвердил военный технополис "Эра". Точки соприкосновения двух организаций предложил найти вице-премьер Юрий Борисов, который посетил стенд "Модуля" в первый день работы выставки, сразу после стенда технопарка "Эра".
Развитие технологий робототехники и нейронных сетей — один из приоритетов национальной программы "Цифровая экономика". Для этого, в частности, нужна разработка отечественного "железа", которое станет основой аппаратно-программных комплексов.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПродукция НТЦ "Модуль" - вычислительные модули МС121.01, МС127.05, МС149.01 на выставке спецтехники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Продукция НТЦ "Модуль" - вычислительные модули МС121.01, МС127.05, МС149.01 на выставке спецтехники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Научно-технический центр "Модуль" был образован в 1990 году и с тех пор ориентируется на конструирование аппаратно-программных средств для нейросетевых технологий (в том числе для цифровой обработки сигналов и изображений), а также встраиваемых и бортовых компьютеров для космической и авиационной отрасли.
МИА "Россия сегодня" — официальное информационное агентство форума "Армия-2019".