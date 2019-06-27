Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии локализовали

"В 10.30 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что в аэропорту Нижнеангарск Северобайкальского района пассажирский самолет Ан-24 заходя на посадку, сошел за пределы взлетно-посадочной полосы. При торможении воздушное судно развернуло, в дальнейшем оно столкнулось с очистными сооружениями. Пробив ограждение, самолет загорелся", - говорится в сообщении.