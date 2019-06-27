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РИА Новости

МАК и Росавиация примут участие в расследовании ЧП с Ан-24 в Бурятии

Вчера, 07:12
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© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства БурятииПассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Бурятии
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Росавиация примут участие в расследовании аварийной посадки самолета в Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации.
Пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев ранее сообщил, что пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа в воздухе одного из двигателей, два пилота погибли, семь человек пострадали. Спасены 43 человека, включая одного ребенка. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета.
"В расследовании причин аварийной посадки самолета примут участие МАК, территориальное управление Росавиации, следственные органы", - сказала собеседница агентства.
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Авиакатастрофа Ан-24 в БурятииМАКАн-24РосавиацияБурятияПроисшествия
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