В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне "Кургана Бессмертия"

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.

Установлено, что 28 апреля девушка выложила в Instagram видеозапись своего танца на площадке памятника "Курган Бессмертия", "выраженную в неприличной форме, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность". Уточняется, что памятник "Курган Бессмертия" является объектом культурного наследия.

"Поступок, совершенный Червяковой А.И., выражает явное неуважение к обществу, так как "Курган Бессмертия" - это памятник павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, к месту закладки которого была доставлена земля с братских могил Брянщины, городов-героев СССР и болгарской шипки", - уточняется в документе.

Добавляется, что Червякова вину признала полностью, пояснив, что хотела снять красивое видео, в котором она будет танцевать реггетон, и не намеревалась оскорблять память участников Великой Отечественной войны.