Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T07:10Z
https://ria.ru/20190627/1555954627.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне "Кургана Бессмертия"

Вчера, 07:10
5140
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Установлено, что 28 апреля девушка выложила в Instagram видеозапись своего танца на площадке памятника "Курган Бессмертия", "выраженную в неприличной форме, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность". Уточняется, что памятник "Курган Бессмертия" является объектом культурного наследия.
"Поступок, совершенный Червяковой А.И., выражает явное неуважение к обществу, так как "Курган Бессмертия" - это памятник павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, к месту закладки которого была доставлена земля с братских могил Брянщины, городов-героев СССР и болгарской шипки", - уточняется в документе.
Добавляется, что Червякова вину признала полностью, пояснив, что хотела снять красивое видео, в котором она будет танцевать реггетон, и не намеревалась оскорблять память участников Великой Отечественной войны.
"Червякову А.И. признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в постановлении.
Памятник Вечный огонь в городе Копейск
26 июня 2018, 08:00
"Биомусор подскочил". Подростки на Урале заплевали Вечный огонь
73214310
Обсудить 20
БрянскПроисшествия
Популярные комментарии
Я в шоке. Охота на ведьм продолжается? "оскорбление" власти танцем, потому что танец был на фоне мемориала? А девушка "признала вину"? Эпический бред.
27 июня, 07:33
Кристина Сибирячка
7000021
Кристина Сибирячка! Лучше бы ты не писала это здесь-это не оскорбление власти как ты здесь выразилась,а гораздо хуже...Очень плохо,что ты не понимаешь что для многих ещё есть святые вещи:память о Героях Войны,религиозные объекты (неважно какой они веры).могилы близких людей и т.п. Жаль мне тебя,плохое воспитание...(((
27 июня, 07:51
Сергей Самарский 1965
2200105
Рекомендуем
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
РИА
Новости
Сочи
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
Сотрудника ГИБДД Чувашии задержали за приказ отпустить пьяного водителя
Лента
новостей
Ученики во время единого государственного экзамена по литературе в средней общеобразовательной школе
Рособрнадзор сравнил баллы ЕГЭ за последние несколько лет
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни — младший хочет, чтобы "Мстители" превзошли "Аватар"
Хирурги проводят операцию
В Тюмени мужчине удалили опухоль в 15 килограммов, про которую он не знал
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
Бывшая жена Задорнова отсудила у Первого канала более трех миллионов рублей
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
Поисковики выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Минобороны заказало 76 истребителей Су-57
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Шамсаил Саралиев
В Чечне оценили поступок депутата, представившегося в ПАСЕ Кадыровым
Астероид над Землей
Ученые НАСА вычислили число жертв и размеры Тунгусского метеорита
Подъезд по дороге к Псебаю
Следователь, отпустившая будущего убийцу женщины в Псебае, пойдет под суд
Снова стало плохо: Меркель почувствовала недомогание на официально встрече
Меркель снова стало плохо на официальной встрече
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Названы самые популярные в России виды компактного транспорта
03:45"Ликование" выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток попало на видео
03:39Исследование показало, как знание английского языка влияет на зарплату
03:31В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
Лента новостейМолния