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РИА Новости

Мэр Нью-Йорка на дебатах кандидатов в президенты назвал РФ главной угрозой

Вчера, 07:01
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© AP Photo / Alan DiazМэр Нью-Йорка Билл де Блазио
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио
© AP Photo / Alan Diaz
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Только мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал Россию главной геополитической угрозой в ходе первых теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии в четверг, больше голосов остальные кандидаты отдали за Китай, ядерное оружие и изменение климата.
Первые теледебаты проходят в Майами, трансляцию ведет телеканал MSNBC.
"Россия. Потому что она пытается подорвать нашу демократию. Мы должны остановить их", - сказал он в ответ на вопрос о главной угрозе США.
Губернатор штата Вашингтона Джей Инсли таковой угрозой назвал действующего президента Дональда Трампа. Эти слова были встречены шквалом аплодисментов.
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Однако больше и поровну – по три голоса – набрали другие темы: Китай, риск ядерной войны или ядерное оружие на фоне обострения отношений с Ираном, а также изменение климата.
В теледебатах принимают участие 10 человек, вторая часть дебатов состоится на следующий день, в ней тоже будут участвовать 10 кандидатов. Всего на сегодня об участии в гонке заявили 25 демократов.
Специальный прокурор США Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США, которые Москва отрицает. В апреле он завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между президентом Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
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