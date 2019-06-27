Мэр Нью-Йорка на дебатах кандидатов в президенты назвал РФ главной угрозой

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Только мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал Россию главной геополитической угрозой в ходе первых теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии в четверг, больше голосов остальные кандидаты отдали за Китай, ядерное оружие и изменение климата.

Первые теледебаты проходят в Майами, трансляцию ведет телеканал MSNBC

"Россия. Потому что она пытается подорвать нашу демократию. Мы должны остановить их", - сказал он в ответ на вопрос о главной угрозе США.

Губернатор штата Вашингтона Джей Инсли таковой угрозой назвал действующего президента Дональда Трампа. Эти слова были встречены шквалом аплодисментов.

Однако больше и поровну – по три голоса – набрали другие темы: Китай, риск ядерной войны или ядерное оружие на фоне обострения отношений с Ираном, а также изменение климата.

В теледебатах принимают участие 10 человек, вторая часть дебатов состоится на следующий день, в ней тоже будут участвовать 10 кандидатов. Всего на сегодня об участии в гонке заявили 25 демократов.