СК возбудил дело после жесткой посадки Ан-24 в Бурятии

КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Следователи по факту жесткой посадки Ан-24 в Нижнеагарске в Бурятии возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирском СУСК на транспорте.

Пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев ранее сообщил, что пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа в воздухе одного из двигателей, два пилота погибли, семь человек пострадали. Спасены 43 человека, включая одного ребенка. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета.

© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Бурятии Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска © Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Бурятии Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска

"Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного транспорта)", - сказала собеседница агентства.

По данным МВД республики, в 10.20 (5.20 мск) самолет Ан-24, выполнявший рейс "Улан-Удэ - Нижнеангарск - Иркутск", совершая посадку в Нижнеангарске, выкатился за территорию летного поля, после чего загорелся.

В пресс-службе Росавиации РИА Новости сообщили, что после ЧП с самолетом в Нижнеангарске в больнице находятся шесть человек.