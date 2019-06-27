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РИА Новости

СК возбудил дело после жесткой посадки Ан-24 в Бурятии

Вчера, 06:54
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© Предоставлено пресс-службой правительства БурятииПассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
© Предоставлено пресс-службой правительства Бурятии
КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Следователи по факту жесткой посадки Ан-24 в Нижнеагарске в Бурятии возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирском СУСК на транспорте.
Пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев ранее сообщил, что пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа в воздухе одного из двигателей, два пилота погибли, семь человек пострадали. Спасены 43 человека, включая одного ребенка. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета.
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства БурятииПассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Бурятии
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
"Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного транспорта)", - сказала собеседница агентства.
По данным МВД республики, в 10.20 (5.20 мск) самолет Ан-24, выполнявший рейс "Улан-Удэ - Нижнеангарск - Иркутск", совершая посадку в Нижнеангарске, выкатился за территорию летного поля, после чего загорелся.
В пресс-службе Росавиации РИА Новости сообщили, что после ЧП с самолетом в Нижнеангарске в больнице находятся шесть человек.
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства БурятииПассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Бурятии
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
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Авиакатастрофа Ан-24 в БурятииАн-24БурятияПроисшествия
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