Кандидаты-демократы в президенты США раскритиковали Трампа за выход из СВПД

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Кандидаты в президенты США от Демократической партии раскритиковали решение действующего главы государства Дональда Трампа о выходе из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий с Ираном.

Большая часть из десяти принимающих участие в проходящих в Майами первых теледебатах кандидатов подняли руки в ответ на просьбу обозначить, кто из них подписал бы опять то соглашение в первоначальном виде. Трансляцию ведет телеканал MSNBC

"Он вывел нас из сделки, где была прозрачность по ядерной программе", - заявил сенатор Кори Букер, добавив, что сделку надо заново обсуждать, если бы у него была такая возможность, он добился бы более выгодных договоренностей.

"Это была не идеальная, но для того времени хорошая сделка… Дональд Трамп обещал, когда выходил из нее, что добьется более выгодной. А теперь мы приблизились к тому, что иранцы, которые теперь говорят, что собираются сорвать ограничения по обогащению урана… Этот президент каждый день находится в 10 минутах от войны, в одном твите от войны", - заявила сенатор Эйми Клобушар.

О войне упомянула и выступающая за вывод всех американских войск из-за граница конгрессвумен Тулси Габбард.

"Народ Америки должен понять, что война с Ираном будет гораздо более разрушительной и дорогостоящей, чем с Ираком… И это не будет только с Ираном, это превратится в региональную войну. Каждый американец должен сказать: "Нет войне с Ираном!" - сказала она.

Габбард тоже согласилась с тем, что СВПД был не идеален, но выступила за возвращение к СВПД.

В теледебатах принимают участие 10 человек, вторая часть дебатов состоится на следующий день, в ней тоже будут участвовать 10 кандидатов. Всего на сегодня об участии в гонке заявили 25 демократов.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил на прошлой неделе, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. В качестве доказательств стороны представили карты с траекторией движения БПЛА, однако они отличаются друг от друга.