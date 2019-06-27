Косаток готовят к перегрузке в вольеры около берега на мысе Перовского

"Две косатки и шесть белух живы и готовятся к перегрузке в вольеры, оборудованные недалеко от берега. После выполнения всех процедур по реадаптации и установки на них спутниковых меток животные будут выпущены в море", - говорится в сообщении.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Суд на Сахалине ранее признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.