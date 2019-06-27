Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T05:20Z
https://ria.ru/20190627/1555954072.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155576/17/1555761764_0:90:2571:1536_1036x0_80_0_0_cb20d5d51b0f19bea2e97cdb2c888682.jpg
РИА Новости

Косаток готовят к перегрузке в вольеры около берега на мысе Перовского

Вчера, 05:20
598
© РИА Новости / Алена Степанова / Перейти в фотобанкПерегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае
Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае
© РИА Новости / Алена Степанова
Перейти в фотобанк
Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае
ХАБАРОВСК, 27 июн - РИА Новости. Ученые готовят доставленных из Приморья косаток и белух к перегрузке в вольеры, оборудованные недалеко от берега на мысе Перовского в Хабаровском крае, сообщает Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
"Две косатки и шесть белух живы и готовятся к перегрузке в вольеры, оборудованные недалеко от берега. После выполнения всех процедур по реадаптации и установки на них спутниковых меток животные будут выпущены в море", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что животные были доставлены на мыс Перовского во вторник утром. Их перегрузке мешал шторм и ветер до 14 метров в секунду. Синоптики прогнозировали улучшение погоды.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Суд на Сахалине ранее признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае
25 июня, 08:04
Отловщики рассказали о транспортировке косаток из "китовой тюрьмы"
400111
Обсудить 0
Хабаровский крайПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
РИА
Новости
Сочи
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
Сотрудника ГИБДД Чувашии задержали за приказ отпустить пьяного водителя
Лента
новостей
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни — младший хочет, чтобы "Мстители" превзошли "Аватар"
Ученики во время единого государственного экзамена по литературе в средней общеобразовательной школе
Рособрнадзор сравнил баллы ЕГЭ за последние несколько лет
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
Бывшая жена Задорнова отсудила у Первого канала более трех миллионов рублей
Хирурги проводят операцию
В Тюмени мужчине удалили опухоль в 15 килограммов, про которую он не знал
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
Поисковики выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Минобороны заказало 76 истребителей Су-57
Астероид над Землей
Ученые НАСА вычислили число жертв и размеры Тунгусского метеорита
Шамсаил Саралиев
В Чечне оценили поступок депутата, представившегося в ПАСЕ Кадыровым
Подъезд по дороге к Псебаю
Следователь, отпустившая будущего убийцу женщины в Псебае, пойдет под суд
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Снова стало плохо: Меркель почувствовала недомогание на официально встрече
Меркель снова стало плохо на официальной встрече
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
Лента новостейМолния