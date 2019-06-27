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РИА Новости

Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой

Вчера, 05:06
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© Фото : Royal Air ForceБританский истребитель Typhoon
Британский истребитель Typhoon
© Фото : Royal Air Force
Британский истребитель Typhoon. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Издание Daily Mail написало о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов в небе над Балтийским морем. Публикация вызвала активный отклик пользователей в комментариях.
Многие читатели задались вопросом, что британские ВВС делают так далеко от дома. Кроме того, комментаторы указали, что российские самолеты летели в международном воздушном пространстве, на что имели полное право.
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"Разве у Эстонии нет собственных ВВС? Что британские самолеты делают над Балтикой?" — выразил недоумение Steven Newsom.
"Как Великобритания может защитить Эстонию, если она даже не может заставить свои поезда ходить вовремя?" — сыронизировал George McSwinton.
"А в чем суть? Русские летели в международном воздушном пространстве. Кажется, Королевские ВВС были дальше от дома, чем они", — считает avonman1.
"Они (пилоты. — Прим. ред.) машут друг другу и улыбаются", — подметил hundoblastr.
Некоторые комментаторы оценили красоту российских боевых машин, сравнив их с британскими.
"Российские самолеты такие элегантные, хорошо спроектированные, по сравнению с "колбасками", на которые похожи британские", — написал thebestcountry.
"Российские самолеты выглядят очень продвинутыми", — добавил еще один пользователь.
Как сообщало Минобороны Соединенного Королевства, британские истребители дважды поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов. В ведомстве отметили, что, как и во всех подобных случаях, самолеты ВКС не нарушали границ, а экипажи держали машины на безопасном расстоянии друг от друга.
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ВКС РФКоролевские военно-воздушные силы ВеликобританииВеликобританияЭстонияВ мире
Популярные комментарии
Оказывается и в Британии есть адекватные люди...
27 июня, 08:21
сергей гриньков
8182000
Опять новость с соцсетей, т.е. придуманная
27 июня, 11:12
sshumov.1973
6220012
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