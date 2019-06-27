Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой

Многие читатели задались вопросом, что британские ВВС делают так далеко от дома. Кроме того, комментаторы указали, что российские самолеты летели в международном воздушном пространстве, на что имели полное право.

Как сообщало Минобороны Соединенного Королевства, британские истребители дважды поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов. В ведомстве отметили, что, как и во всех подобных случаях, самолеты ВКС не нарушали границ, а экипажи держали машины на безопасном расстоянии друг от друга.