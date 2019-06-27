Армия Хафтара сообщила о передаче США пилота, воевавшего на стороне ПНС

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Официальный представитель ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари заявил о передаче США американского пилота, который воевал на стороне сил правительства национального согласия (ПНС) и был сбит ЛНА во время боевых действий в Триполи.

"Ливийская национальная армия передала недавно захваченного наемника из США американским официальным лицам для немедленной депортации из Ливии. Джейми Спонагл – американский пилот-наемник, который был схвачен после того, как его самолет был сбит во время боевых действий в Триполи, по приказу ПНС уничтожал инфраструктуру", - заявил аль-Мисмари в Twitter.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для ее "освобождения от террористов". Лояльные правительству в столице вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В настоящее время в районе Триполи продолжаются позиционные бои.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агилы Салеха, а на западе, в Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.