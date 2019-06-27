Сериал "Чернобыль" рассказывает о героизме граждан СССР, заявил сценарист

Туристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в городе Припять

ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Сценарист и исполнительный продюсер американо-британского сериала "Чернобыль" Крейг Мазин надеется, что шоу поможет американцам больше узнать об СССР и покажет подвиг простых советских граждан.

Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDb), на несколько позиций опережая "Игру престолов", свидетельствуют рейтинги сайта.

История героизма

"Есть вещи, которые я хотел, чтобы люди знали. Я хотел, чтобы западная аудитория увидела героизм советских граждан. Мы этого никогда не увидим - историю о советских людях с их точки зрения, когда их жизни зависели от правды", - сказал он в четверг в Институте Кеннана.

По его словам, речь идет о невероятных людях, которые "получили в наследство бедствие на века".

"Это прекрасный способ для американцев, которые зачастую зациклены на Америке и не имеют мнения о том, какой была советская эпоха, увидеть ту точку зрения: обычных людей, живущих обычной жизнью", - считает автор.

Кроме того, по его словам, он хотел бы, чтобы аудитория извлекла урок, что правда остается правдой независимо от того, как мы хотим представить события.

"Правда остается правдой. Планета нагревается - мы рассказываем друг другу истории. Планета нагревается - мы рассказываем истории. Надеюсь, что хотя бы для части аудитории история Чернобыля послужит уроком, что рано или поздно правда тебя настигнет", - сказал он.

Началось со статьи

По его словам, началось все, когда в 2014 году он прочитал в газете статью о реконструкции защитного купола в Чернобыле.

"И в тот день неожиданно я понял, что они не знали, почему произошел взрыв. Если вы спросите людей, что произошло в Чернобыле, они скажут, что был взрыв. Но если спросить как, то они не ответят, потому что не знают", - сказал он.

Читая статью, он, по его словам, почувствовал, что "открыл истории секретной войны" об этом.

"За этим стояла невероятная история, и это была советская история. И она меня просто захватила", - сказал сценарист.

Не пакет, а дипломат

Мазин признался, что с самого начала поставил себе задачу стараться передать все максимально близко к правде. Сложность, по его словам, была в том, что есть разные версии событий, часть фактов утрачена или не раскрыта, а многие очевидцы уже умерли.

Он встречался с учеными, с теми, кто вырос в Припяти, в Киеве, говорил с теми, кто первым прибыл на место происшествия, но немалое влияние на него оказала книга Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва. Хроника будущего".

По его словам, с точки зрения создания атмосферы того времени очень помогло, что немалая часть съемок проходила в Литве. Многие литовцы, которые работали там на съемках, были своего рода индикатором достоверности, говорит Мазин. В частности, когда в одной сцене герой должен был идти на работу с бумажным пакетом с обедом, три человека в разное время указали Мазину, что в то время это был бы не пакет, а дипломат. Когда это прозвучало в третий раз, он сдался, и в кадре в итоге был дипломат.

По его словам, жители Литвы благосклонно относились к этим съемкам, хотя был и курьез.

"Был один интересный момент. Мы снимали у Игналинской АЭС, и нам пришлось поставить там бюст Ленина. И был разговор. Нам пришлось объяснить, зачем мы это делаем", - рассказал сценарист.

Побывал он и на месте событий - в Припяти, Чернобыле. Вид АЭС произвел на него большое впечатление.

"Но когда вы идете там и ведете размер (АЭС - ред.), то возникает ощущение, что там ничего не может случиться. Она огромная", - сказал он.

Те места, признался сценарист, заставили его почувствовать связь с прошлым через героев его текстов и ответственность за будущее.