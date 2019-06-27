Командование в США следит за зашедшим в Гавану фрегатом "Адмирал Горшков"

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Северное командование вооруженных сил США заявило, что следит за развертыванием отряда кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в порту кубинской столицы Гаваны.
Ранее начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга сообщил, что отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" зашел в Гавану.
"Мы знаем о перемещении российского корабля "Горшков" и активно следим за этим. Мы не будем обсуждать все предпринятые меры, но командование воздушно-космической обороны Северной Америки проводит воздушные операции для защиты США и Канады. Северное командование вооруженных сил США развернуло военно-морские силы и средства для отслеживания "Горшкова", - говорится в заявлении командования в Twitter.
Сообщается, что на фрегат "Адмирал Горшков" планирует прибыть чрезвычайный и полномочный посол РФ в Кубе Андрей Гуськов, а также представители командования вооруженных сил Кубы.
Отмечается, что отряд кораблей и судов вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели порядка 28 тысяч морских миль.
Сообщается, что за время похода российские моряки совершили деловые заходы в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао для участия в торжествах в честь 70-летия военно-морских сил Народной освободительной армии Китая. Майские праздники североморцы провели во Владивостоке, затем перешли Тихий океан, пересекли экватор и совершили деловой заход в порт Пуэрто-Боливар Эквадора. На прошлой неделе отряд прошел Панамским каналом в Карибское море.