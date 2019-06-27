Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20

МОСКВА/ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке в пятницу в 14:00 по местному времени (в 08:00 по московскому), передает пресс-служба Белого дома.
Она также обнародовала "расписание" встреч Трампа на саммите. На некоторые из них, например с саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Судом, выделено всего 15 минут, поскольку следом назначена беседа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Однако следующая встреча после Путина пройдет лишь спустя полтора часа с бразильским президентом Жаиром Болсонару.
Помимо этого, у Трампа намечены переговоры с другими мировыми лидерами, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Тайип Эрдоган.
26 июня, 08:00Похороны глобализации перед саммитом G20 в Японии
Как рассказал ранее высокопоставленный представитель администрации США, они обсудят ситуацию в Иране, Венесуэле, на Украине, контроль над вооружениями, двусторонние отношения, а также тему "вмешательства" в выборы.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, лидеры также могут поднять вопросы стратегической стабильности, обсудят конфликты в Сирии и Афганистане.
Трамп заявлял, что ожидает "хорошего разговора".
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