Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20

МОСКВА/ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке в пятницу в 14:00 по местному времени (в 08:00 по московскому), передает пресс-служба Белого дома.

Она также обнародовала "расписание" встреч Трампа на саммите. На некоторые из них, например с саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Судом, выделено всего 15 минут, поскольку следом назначена беседа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Однако следующая встреча после Путина пройдет лишь спустя полтора часа с бразильским президентом Жаиром Болсонару.

Помимо этого, у Трампа намечены переговоры с другими мировыми лидерами, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Тайип Эрдоган.

Как рассказал ранее высокопоставленный представитель администрации США, они обсудят ситуацию в Иране, Венесуэле, на Украине, контроль над вооружениями, двусторонние отношения, а также тему "вмешательства" в выборы.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, лидеры также могут поднять вопросы стратегической стабильности, обсудят конфликты в Сирии и Афганистане.