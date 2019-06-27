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РИА Новости
Культура

Сценарист сериала "Чернобыль" пожелал удачи авторам российской версии

Вчера, 03:46
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© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
© HBO (2019)
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Сценарист и исполнительный продюсер американо-британского сериала "Чернобыль" Крейг Мазин пожелал удачи авторам российской версии истории.
В марте продюсер Александр Роднянский, актер и режиссер Данила Козловский рассказали о планах снять фильм о Чернобыле "Опасная вода", Козловский также сыграет в нем главную роль.
"Я знаю, что они делают свое кино. Я кинопродюсер, я знаю, как тяжело снимать кино, так что я бы пожелал тем, кто его делает, удачи", - сказал он в четверг в Институте Кеннана в Вашингтоне.
По его словам, во время съемок, небольшая часть из которых даже проходила в Москве, со стороны России не было никакой реакции. Мазин назвал приятной похвалой слова министра культуры Владимира Мединского, сказавшего, что сериал сделан мастерски.
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"Даже когда сериал вышел, то даже, кажется, их министр культуры высказал какую-то довольно приятную похвалу. Потом сериал стал популярен в России. И это, думаю, стало причиной проблем. Я понимаю это. Странно, когда есть очень популярный сериал о твоей культуре, о твоей истории, сделанный одним из твоих традиционных противников", - сказал он
Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), на несколько позиций опережая "Игру престолов", свидетельствуют рейтинги сайта.
Мини-сериал "Чернобыль" показывали по HBO по понедельникам. Сериал повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.
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