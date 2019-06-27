Сценарист сериала "Чернобыль" пожелал удачи авторам российской версии

ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Сценарист и исполнительный продюсер американо-британского сериала "Чернобыль" Крейг Мазин пожелал удачи авторам российской версии истории.

В марте продюсер Александр Роднянский, актер и режиссер Данила Козловский рассказали о планах снять фильм о Чернобыле "Опасная вода", Козловский также сыграет в нем главную роль.

"Я знаю, что они делают свое кино. Я кинопродюсер, я знаю, как тяжело снимать кино, так что я бы пожелал тем, кто его делает, удачи", - сказал он в четверг в Институте Кеннана в Вашингтоне.

По его словам, во время съемок, небольшая часть из которых даже проходила в Москве, со стороны России не было никакой реакции. Мазин назвал приятной похвалой слова министра культуры Владимира Мединского, сказавшего, что сериал сделан мастерски.

"Даже когда сериал вышел, то даже, кажется, их министр культуры высказал какую-то довольно приятную похвалу. Потом сериал стал популярен в России. И это, думаю, стало причиной проблем. Я понимаю это. Странно, когда есть очень популярный сериал о твоей культуре, о твоей истории, сделанный одним из твоих традиционных противников", - сказал он

Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), на несколько позиций опережая "Игру престолов", свидетельствуют рейтинги сайта.