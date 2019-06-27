В РСМ задумались о создании онлайн-площадки для трудоустройства подростков

"Развитие профессиональной занятости школьников, безусловно, является важной формой социализации... Но у подростка есть не так много возможностей устроиться на работу. Особенно важно на данном этапе поддержать и помочь им с выбором вакансии. Конечно, существуют порталы занятости населения, но нет ещё ни одной официальной интернет-площадки для поиска вакансий подросткам от 14 до 18 лет", - сказал Красноруцкий РИА Новости.