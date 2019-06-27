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РИА Новости

В РСМ задумались о создании онлайн-площадки для трудоустройства подростков

Вчера, 03:38
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМолодые профессионалы
Молодые профессионалы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Молодые профессионалы. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Российского союза молодёжи (РСМ) Павел Красноруцкий высказал идею создания онлайн-площадки для трудоустройства подростков.
День молодёжи отмечается в РФ 27 июня.
"Развитие профессиональной занятости школьников, безусловно, является важной формой социализации... Но у подростка есть не так много возможностей устроиться на работу. Особенно важно на данном этапе поддержать и помочь им с выбором вакансии. Конечно, существуют порталы занятости населения, но нет ещё ни одной официальной интернет-площадки для поиска вакансий подросткам от 14 до 18 лет", - сказал Красноруцкий РИА Новости.
Он отметил, что с молодежью "необходимо общаться на их языке". Поиск работы должен быть им удобен, он может осуществляться, например, через сообщество в социальных сетях, уверен Красноруцкий, - там, где большую часть времени привыкли проводить подростки.
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"На мой взгляд, если бы подобная история воплотилась в жизнь, то и родителям было бы спокойнее – все предложенные вакансии должны быть проверены специальными службами и одобрены с учетом трудового кодекса, страница должны быть верифицирована и располагаться в самой крупной российской социальной сети", - заключил глава РСМ.
Красноруцкий также выразил уверенность в том, что полезным будет проводить для школьников разъяснение азов трудового кодекса. Он напомнил, что, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, совмещение учебы с работой разрешено для подростков с четырнадцатилетнего возраста. При этом существует ряд ограничений: продолжительность рабочего дня и виды работ. Данную информацию обязательно должен знать каждый школьник, подчеркнул Красноруцкий, ведь неправомерные действия со стороны работодателя будут сказываться на состоянии здоровья и образе жизни молодого поколения.
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