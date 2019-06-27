Исследование: более 40% заемщиков в России имеют два и более кредита

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Около 42,3% заемщиков в России по состоянию на май текущего года имели два и более кредитов, а практически 20% клиентов банков одновременно обслуживали как минимум три ссуды, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"По состоянию на май 2019 года 42,3% населения имеет в банках два и более кредитных договоров одновременно, три и более - 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов", - указали в компании. Отмечается, что в зоне риска по выходу в дефолт находится заемщик, у которого три и более кредитов.

По данным компании, за год количество банковских клиентов с двумя и более кредитами увеличилось на 1,3 процентного пункта, доля заемщиков с тремя и более кредитными договорами выросла на 1,28 процентного пункта, а с четырьмя и более - на 0,85 процентного пункта. В результате в среднем на одного банковского клиента в мае текущего года приходилось 1,74 кредитных договора, когда как год назад было 1,7 кредитных договора.

Похожая ситуация складывается и на микрофинансовом рынке, где более 61% клиентов в мае обслуживали как минимум два займа, а три займа было у 38,5% заемщиков. При этом значительнее всего выросла доля тех, у кого было пять и более активных займов, - за год их число выросло на 1,1 процентного пункта. Наблюдался существенный рост и числа займов на одного клиента МФО. Так, на одного клиента в мае прошлого года приходилось 1,36 договора займа, а в мае этого года - уже 1,43 договора.

При этом на одного заемщика в банках и микрофинансовых организациях в мае приходилось 3,96 договора против 3,87 годом ранее. Такое высокое значение говорит о том, что россияне предпочитают обращаться одновременно и в банки, и в МФО, подчеркивают эксперты.