Сервис оценки риска по стилю вождения появится в России в 2021 году

"Не секрет, что индивидуальный стиль вождения есть у всех. Кому-то комфортно соблюдать правила, не превышать скорость. Однако существуют водители, которые предпочитают ехать 79 километров в час при разрешенной скорости в 60. К сожалению, пока таких большинство", — сообщил представитель рабочей группы Ярослав Федосеев.