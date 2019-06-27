Сервис оценки риска по стилю вождения появится в России в 2021 году

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В России в 2021 году появится сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".
"Не секрет, что индивидуальный стиль вождения есть у всех. Кому-то комфортно соблюдать правила, не превышать скорость. Однако существуют водители, которые предпочитают ехать 79 километров в час при разрешенной скорости в 60. К сожалению, пока таких большинство", — сообщил представитель рабочей группы Ярослав Федосеев.
Для оценки качества вождения будут использовать данные операторов телематических и сервисных платформ, ГИБДД, интеллектуальных транспортных систем и ЭРА-ГЛОНАСС, а также собирать статистику о событиях с участием автомобиля (аварии, нарушения правил, вызовы техпомощи или спасателей).
С помощью сервиса страховщики получат возможность относить водителей к группе риска, от которой будет зависеть стоимость полиса.