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РИА Новости

Сервис оценки риска по стилю вождения появится в России в 2021 году

Вчера, 03:30
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВо время занятий по контраварийному вождению
Во время занятий по контраварийному вождению
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Во время занятий по контраварийному вождению. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В России в 2021 году появится сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

"Не секрет, что индивидуальный стиль вождения есть у всех. Кому-то комфортно соблюдать правила, не превышать скорость. Однако существуют водители, которые предпочитают ехать 79 километров в час при разрешенной скорости в 60. К сожалению, пока таких большинство", — сообщил представитель рабочей группы Ярослав Федосеев.

Для оценки качества вождения будут использовать данные операторов телематических и сервисных платформ, ГИБДД, интеллектуальных транспортных систем и ЭРА-ГЛОНАСС, а также собирать статистику о событиях с участием автомобиля (аварии, нарушения правил, вызовы техпомощи или спасателей).
С помощью сервиса страховщики получат возможность относить водителей к группе риска, от которой будет зависеть стоимость полиса.
Во время практических занятий в автошколе
26 июня, 15:21
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АвтоРоссияОбщество
Популярные комментарии
Неплохо бы этот принцип и в медицине использовать. А то почему вся страна должна платить за лечение баранов, превышающих скорость, на которую рассчитана дорога? Не умеешь соблюдать скоростной режим, - будь готов заплатить за лечение увечий, своих и своих пассажиров, из своего кармана.
27 июня, 06:38
СССергей Смирнов
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