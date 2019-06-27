Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T03:24Z
https://ria.ru/20190627/1555953558.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155141/66/1551416606_0:190:3048:1905_1036x0_80_0_0_1c0fde035dab665585dbf763862de049.jpg
РИА Новости

В ГД предложили конфисковывать имущество у незаконно пересекших границу

Вчера, 03:24
9439
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР) разработал законопроект, которым предлагается конфисковывать имущество у тех, кто незаконно пересек границу России; инициатива будет внесена на рассмотрение нижней палаты парламента в ближайшее время.
Поправки предлагается внести в статьи 322 ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации") и 104.1 ("Конфискация имущества") Уголовного кодекса РФ.
"Законопроект предусматривает возвращение в уголовное законодательство института конфискации имущества как иной уголовно-правовой меры за совершение деяний, предусмотренных частями первой, второй или третьей статьи 322 УК РФ, совершенных с применением самоходного транспортного плавающего средства, механического транспортного средства или воздушного судна, либо иного транспортного средства передвижения с целью пересечение государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию", - говорится в пояснительной записке к проекту (есть в распоряжении РИА Новости).
Одновременно с предусмотренными статьей 104.1 УК РФ видами конфискации предполагается распространить конфискацию имущества не только полученных в результате совершения преступлений, но и использованных для совершения или подготовки преступлений.
Актер Андрей Мерзликин
8 мая, 10:33
Мерзликину грозит срок за незаконное пересечение молдавской границы
Шерин полагает, что конфискация необходима в применении к статье 322 УК РФ, так как зачастую незаконное пересечение границы РФ совершается с использованием самоходного транспортного плавающего средства, механического транспортного средства или воздушного судна либо другого транспортного средства передвижения, которое может нанести непоправимый вред гражданам пограничных зон и территорий.
Правительство РФ законопроект не поддержало. В отзыве кабмина, в частности, отмечается, что в одном из пунктов статьи 104.1 УК РФ уже предусмотрена конфискация орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому. В связи с этим, считает кабмин, дополнение указанной статьи новым пунктом является избыточным. Правительство также указывает, что предусмотренное статьей 322 УК РФ преступление состоит в незаконном пересечении границы РФ, в связи с чем получение какого-либо имущества, в том числе транспортного средства, в результате фактического пересечения линии российской границы РФ невозможно.
"Законопроектом также не предусмотрено внесение корреспондирующих изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части определения формы предварительного расследования и подследственности. На основании изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе.
Кроме того, по проекту есть замечания правового и юридико-технического характера у Верховного суда. В частности, в отзыве на проект говорится, что в пояснительной записке нет сведений, "обосновывающих необходимость усиления наказания за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации".
Актер Федор Добронравов
1 апреля, 17:48
СБУ обжалует отмену запрета на въезд Добронравова на Украину
90842627
РоссияОбщество
Популярные комментарии
Поддерживаю позицию Правительства - законопроект в этом виде - бредовый.А вот конфискация имущества тех, кто напортачил в России и смотал удочки - вот это тема.
27 июня, 04:26
eldeckel
2100001
А почему у воров, крупной категории, до сих пор не конфискуют награбленное у государства? Дают условные срока. За хулиганство больше дают, чем за сворованные миллиарды.
27 июня, 06:47
Вячеслав Гаджиев
1000100
Рекомендуем
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин не согласился с предложением России о судьбе украинских моряков
РИА
Новости
Британский истребитель Typhoon
Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Ситуация в Венесуэле
В Венесуэле задержали всех причастных к последней попытке госпереворота
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20
Лента
новостей
Памятник Петру Первому Медный всадник на Сенатской площади в Санкт-Петербурге
Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы
Боевая машина пехоты БМП-3
БМП-3 с новейшим модулем "Эпоха" проходит испытания в Минобороны
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
Заседание ПАСЕ
Эксперт объяснил, почему на пост генсека СЕ выбрали представителя Хорватии
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Литва и Грузия отказались поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Бросают умирать, как рабов. Украинцы остаются калеками и гибнут в Польше
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Диверсия Кремля в ПАСЕ: "Вы капитулировали перед Путиным"
Участник митинга у Верховной Рады Украины
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков
Командование в США следит за зашедшим в Гавану фрегатом "Адмирал Горшков"
Алексей Пушков
Пушков рассказал о фиаско Украины в ПАСЕ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Названы самые популярные в России виды компактного транспорта
03:45"Ликование" выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток попало на видео
03:39Исследование показало, как знание английского языка влияет на зарплату
03:31В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
Лента новостейМолния