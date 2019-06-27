В ГД предложили конфисковывать имущество у незаконно пересекших границу

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР) разработал законопроект, которым предлагается конфисковывать имущество у тех, кто незаконно пересек границу России; инициатива будет внесена на рассмотрение нижней палаты парламента в ближайшее время.

Поправки предлагается внести в статьи 322 ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации") и 104.1 ("Конфискация имущества") Уголовного кодекса РФ.

"Законопроект предусматривает возвращение в уголовное законодательство института конфискации имущества как иной уголовно-правовой меры за совершение деяний, предусмотренных частями первой, второй или третьей статьи 322 УК РФ, совершенных с применением самоходного транспортного плавающего средства, механического транспортного средства или воздушного судна, либо иного транспортного средства передвижения с целью пересечение государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию", - говорится в пояснительной записке к проекту (есть в распоряжении РИА Новости).

Одновременно с предусмотренными статьей 104.1 УК РФ видами конфискации предполагается распространить конфискацию имущества не только полученных в результате совершения преступлений, но и использованных для совершения или подготовки преступлений.

Шерин полагает, что конфискация необходима в применении к статье 322 УК РФ, так как зачастую незаконное пересечение границы РФ совершается с использованием самоходного транспортного плавающего средства, механического транспортного средства или воздушного судна либо другого транспортного средства передвижения, которое может нанести непоправимый вред гражданам пограничных зон и территорий.

Правительство РФ законопроект не поддержало. В отзыве кабмина, в частности, отмечается, что в одном из пунктов статьи 104.1 УК РФ уже предусмотрена конфискация орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому. В связи с этим, считает кабмин, дополнение указанной статьи новым пунктом является избыточным. Правительство также указывает, что предусмотренное статьей 322 УК РФ преступление состоит в незаконном пересечении границы РФ, в связи с чем получение какого-либо имущества, в том числе транспортного средства, в результате фактического пересечения линии российской границы РФ невозможно.

"Законопроектом также не предусмотрено внесение корреспондирующих изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части определения формы предварительного расследования и подследственности. На основании изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе.