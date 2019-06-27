Источник рассказал о переносе сроков запуска спутников "Гонец"

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Запуск трех низкоорбитальных спутников связи "Гонец-М" ракетой-носителем "Рокот" с космодрома Плесецк, планировавшийся на июнь, перенесен на осень из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства, сообщил РИА Новости в четверг источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее в отчете "Роскосмоса" сообщалось, что спутники "Гонец-М" не могут запустить с 2017 года из-за отсутствия комплектующих с Украины, необходимых для системы управления разгонного блока "Бриз-КМ". Аппаратура системы управления создана на предприятии "Хартрон" (Харьков, Украина). После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию.

"Теперь запуск трех "Гонцов-М" ракетой "Рокот" намечается осенью", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в августе планируется отправка на орбиту геодезического спутника "Гео-ИК-2" ракетой "Рокот" и только после этого появится возможность использовать для выведения "Гонцов-М" резервный прибор системы управления.

В "Роскосмосе" РИА Новости не стали комментировать данную информацию.

Ранее другой источник в отрасли сообщил РИА Новости, что в конце года планируется запустить еще три спутника "Гонец-М" на ракете "Союз-2.1б". В 2020 году предполагается еще один пуск "Союза-2.1б" с тремя "Гонцами-М". В 2021-2022 годах шесть спутников "Гонец-М" намечается вывести на орбиту двумя ракетами "Ангара-1.2" по три аппарата на каждой.