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РИА Новости
Новое оружие России

БМП-3 с новейшим модулем "Эпоха" проходит испытания в Минобороны

Вчера, 03:06
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБоевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Боевая машина пехоты БМП-3. Архивное фото
ПАРК ПАТРИОТ, 27 июн - РИА Новости. Боевые машины пехоты БМП-3, оснащенные новейшим боевым модулем "Эпоха", проходят испытания в Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех)
"В настоящее время БМП-3 с "Эпохой" проходят испытания на полигонах министерства обороны. В соответствии с условиями контракта на поставку ведется изготовление образцов. Поставки будут начаты после завершения испытаний", - сказали в компании.
Ранее на форуме "Армия-2018" между Минобороны и холдингом "Высокоточные комплексы" был заключен контракт на поставку боевых машин пехоты с новым боевым модулем "Эпоха".
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