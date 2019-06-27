БМП-3 с новейшим модулем "Эпоха" проходит испытания в Минобороны

ПАРК ПАТРИОТ, 27 июн - РИА Новости. Боевые машины пехоты БМП-3, оснащенные новейшим боевым модулем "Эпоха", проходят испытания в Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех)
"В настоящее время БМП-3 с "Эпохой" проходят испытания на полигонах министерства обороны. В соответствии с условиями контракта на поставку ведется изготовление образцов. Поставки будут начаты после завершения испытаний", - сказали в компании.
Ранее на форуме "Армия-2018" между Минобороны и холдингом "Высокоточные комплексы" был заключен контракт на поставку боевых машин пехоты с новым боевым модулем "Эпоха".