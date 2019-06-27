В Венесуэле назвали Россию в числе новых ориентиров в дипотношениях страны

МЕХИКО, 27 июн – РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в среду обозначила новые направляющие координаты дипломатических отношений своей страны, включающие Россию.

Как сообщает МИД Венесуэлы, Родригес приняла участие в торжественных мероприятиях в Каракасе по случаю 45-летней годовщины установления дипотношений с Китаем.