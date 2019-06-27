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РИА Новости

В Венесуэле назвали Россию в числе новых ориентиров в дипотношениях страны

Вчера, 03:04
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэла
Венесуэла
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэла. Архивное фото
МЕХИКО, 27 июн – РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в среду обозначила новые направляющие координаты дипломатических отношений своей страны, включающие Россию.
Как сообщает МИД Венесуэлы, Родригес приняла участие в торжественных мероприятиях в Каракасе по случаю 45-летней годовщины установления дипотношений с Китаем.
"Мы отмечаем 45 лет зрелых отношений между Китаем и Венесуэлой… Китай, Россия и Иран являются новым ориентиром дипломатических отношений Венесуэлы", - отметила Родригес.
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