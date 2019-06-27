Антенну в Крыму реконструируют в 2030 году для полетов "Федерации" на Луну

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Центр дальней космической связи в Евпатории, в том числе радиотелескоп РТ-70, будет реконструирован в 2030 году для обеспечения управления пилотируемыми кораблями "Федерация" при полетах на Луну, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
"Подготовка проектной документации - 2027 год. Начало строительства - 2028 год. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию – 2030 год", - говорится в материалах.
Отмечается, что реконструкция центра дальней космической связи позволит обеспечить управление объектами в дальнем космосе, в том числе в интересах изучения и освоения Луны.
Предполагаемая стоимость работ составляет 1,8 миллиарда рублей в ценах 2019 года.