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РИА Новости

Антенну в Крыму реконструируют в 2030 году для полетов "Федерации" на Луну

Вчера, 02:55
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМакет пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация" в РКК "Энергия"
Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения Федерация в РКК Энергия
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация" в РКК "Энергия". Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Центр дальней космической связи в Евпатории, в том числе радиотелескоп РТ-70, будет реконструирован в 2030 году для обеспечения управления пилотируемыми кораблями "Федерация" при полетах на Луну, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
"Подготовка проектной документации - 2027 год. Начало строительства - 2028 год. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию – 2030 год", - говорится в материалах.
Отмечается, что реконструкция центра дальней космической связи позволит обеспечить управление объектами в дальнем космосе, в том числе в интересах изучения и освоения Луны.
Предполагаемая стоимость работ составляет 1,8 миллиарда рублей в ценах 2019 года.
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