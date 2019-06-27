Гуаидо отверг свое участие в заговоре для свержения власти в Венесуэле

МЕХИКО, 27 июн – РИА Новости. Глава Национальной ассамблеи страны Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом, в среду отверг свою причастность к попытке заговора с целью свержения президента Николаса Мадуро, о которой ранее заявило венесуэльское правительство.

Как рассказал министр связи и информации Хорхе Родригес, 23 и 24 июня оппозиция при поддержке США, Колумбии и Чили намеревалась организовать переворот и убийство Мадуро, его жены Силии Флорес, а также главы Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо. По словам Родригеса, путчисты якобы хотели привести к власти генерала Рауля Бадуэля, который перешел в оппозицию и сейчас находится в тюрьме.

"Это уже в который раз, СМИ потеряли счет, сколько раз выдвигались обвинения в том же самом", - приводит канал America TV заявление Гуаидо.