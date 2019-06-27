Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T02:52Z
https://ria.ru/20190627/1555953363.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155322/06/1553220694_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_c04cb381493b7f2ac9c8dcd2ed5c55e3.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Гуаидо отверг свое участие в заговоре для свержения власти в Венесуэле

Вчера, 02:52
4128
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо. Архивное фото
МЕХИКО, 27 июн – РИА Новости. Глава Национальной ассамблеи страны Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом, в среду отверг свою причастность к попытке заговора с целью свержения президента Николаса Мадуро, о которой ранее заявило венесуэльское правительство.
Как рассказал министр связи и информации Хорхе Родригес, 23 и 24 июня оппозиция при поддержке США, Колумбии и Чили намеревалась организовать переворот и убийство Мадуро, его жены Силии Флорес, а также главы Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо. По словам Родригеса, путчисты якобы хотели привести к власти генерала Рауля Бадуэля, который перешел в оппозицию и сейчас находится в тюрьме.
"Это уже в который раз, СМИ потеряли счет, сколько раз выдвигались обвинения в том же самом", - приводит канал America TV заявление Гуаидо.
Также Гуаидо сообщил, что в среду группа вооруженных людей якобы пыталась похитить сотрудников, которые сопровождали его в автомобиле. Как сообщает портал Nacional, эта попытка не удалась.
34503715
Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
Рекомендуем
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
РИА
Новости
Участник митинга у Верховной Рады Украины
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова на церемонии закрытия 37-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве.
Кожевникова оценила слова владимирской чиновницы о рождении детей
Лента
новостей
Британский истребитель Typhoon
Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Ситуация в Венесуэле
В Венесуэле задержали всех причастных к последней попытке госпереворота
Солдаты ливийской национальной армии в городе Бенгази
Армия Хафтара сообщила о передаче США пилота, воевавшего на стороне ПНС
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Бросают умирать, как рабов. Украинцы остаются калеками и гибнут в Польше
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков оценил требования ПАСЕ по возвращению полномочий России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин не согласился с предложением России о судьбе украинских моряков
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Президент РФ Владимир Путин и Юнус-Бек Евкуров во время встречи. 26 июня 2019
Путин сменил главу Ингушетии
Снова стало плохо: Меркель почувствовала недомогание на официально встрече
Меркель снова стало плохо на официальной встрече
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков
Командование в США следит за зашедшим в Гавану фрегатом "Адмирал Горшков"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
Лента новостейМолния