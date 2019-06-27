На космодроме Восточный будут готовить спутники с ядерной энергоустановкой

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Технический комплекс для подготовки космических аппаратов с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса построят на космодроме Восточный в 2030 году, стоимость его создания оценивается в 13,2 миллиарда рублей, сообщается в материалах на Технический комплекс для подготовки космических аппаратов с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса построят на космодроме Восточный в 2030 году, стоимость его создания оценивается в 13,2 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок

"Подготовка проектной документации – 2025-2026 годы. Начало строительства – 2027 год. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию – 2030 год", - говорится в материалах.

Отмечается, что технический комплекс позволит готовить к запуску спутники на основе транспортно-энергетических модулей с ядерной энергетической установкой мегаваттного класса.

Предполагаемая стоимость строительства технического комплекса составляет 13,2 миллиарда рублей в ценах 2019 года.

В России с 2010 года выполняется не имеющий аналогов в мире проект создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Цель проекта - обеспечить лидирующие позиции России в разработке высокоэффективных энергетических комплексов космического назначения, качественно повышающих их функциональные возможности.