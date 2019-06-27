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РИА Новости

На космодроме Восточный будут готовить спутники с ядерной энергоустановкой

02:38
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтартовый комплекс космодрома "Восточный"
Стартовый комплекс космодрома Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Стартовый комплекс космодрома "Восточный". Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Технический комплекс для подготовки космических аппаратов с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса построят на космодроме Восточный в 2030 году, стоимость его создания оценивается в 13,2 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
"Подготовка проектной документации – 2025-2026 годы. Начало строительства – 2027 год. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию – 2030 год", - говорится в материалах.
Отмечается, что технический комплекс позволит готовить к запуску спутники на основе транспортно-энергетических модулей с ядерной энергетической установкой мегаваттного класса.
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Предполагаемая стоимость строительства технического комплекса составляет 13,2 миллиарда рублей в ценах 2019 года.
В России с 2010 года выполняется не имеющий аналогов в мире проект создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Цель проекта - обеспечить лидирующие позиции России в разработке высокоэффективных энергетических комплексов космического назначения, качественно повышающих их функциональные возможности.
Технические решения, заложенные в концепцию транспортно-энергетического модуля, позволят решать широкий спектр космических задач, включая программы исследования Луны и исследовательские миссии к дальним планетам, создание на них автоматических баз.
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КосмосВосточный (космодром)РоссияРИА Наука
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