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РИА Новости

СМИ: суд в США оправдал CNEX по обвинениям Huawei

02:29
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПавильон компании Huawei
Павильон компании Huawei
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Павильон компании Huawei. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Суд Техаса оправдал в среду американскую компанию CNEX Labs, которую китайская компания Huawei обвиняла в краже интеллектуальной собственности, сообщает IT-News в среду.
Жюри присяжных оправдало калифорнийскую компанию-проектировщика полупроводников CNEX Labs Inc по обвинениям электронного гиганта Huawei Technologies, сообщает ресурс. Huawei в иске утверждал, что американский стартап присвоил интеллектуальные права на ее технологию.
Рассмотрение иска проходило на фоне обострившихся отношений между США и Китаем, в том числе и из-за ситуации с Huawei. В частности, министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже Минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.
Павильон компании Huawei
Вчера, 09:58
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Huawei TechnologiesКитайСШАВ мире
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