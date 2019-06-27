СМИ: суд в США оправдал CNEX по обвинениям Huawei

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Суд Техаса оправдал в среду американскую компанию CNEX Labs, которую китайская компания Huawei обвиняла в краже интеллектуальной собственности, сообщает Суд Техаса оправдал в среду американскую компанию CNEX Labs, которую китайская компания Huawei обвиняла в краже интеллектуальной собственности, сообщает IT-News в среду.

Жюри присяжных оправдало калифорнийскую компанию-проектировщика полупроводников CNEX Labs Inc по обвинениям электронного гиганта Huawei Technologies, сообщает ресурс. Huawei в иске утверждал, что американский стартап присвоил интеллектуальные права на ее технологию.

Рассмотрение иска проходило на фоне обострившихся отношений между США и Китаем, в том числе и из-за ситуации с Huawei. В частности, министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.