Аэропорт на космодроме Восточный построят в 2029 году

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Аэропорт, способный принимать российские и зарубежные самолеты, в том числе сверхтяжелые, а также возвращаемые ступени многоразовых ракет-носителей, построят на космодроме Восточный в 2029 году, сообщается в материалах на Аэропорт, способный принимать российские и зарубежные самолеты, в том числе сверхтяжелые, а также возвращаемые ступени многоразовых ракет-носителей, построят на космодроме Восточный в 2029 году, сообщается в материалах на сайте госзакупок

"Начало строительства - 2023 год. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию - 2029 год", - говорится в материалах.

Отмечается, что аэропорт сможет принимать широкую номенклатуру отечественных и зарубежных пассажирских и транспортных воздушных судов - Ил-76, Ту-154, Ту-204, Ан-124-100, Boeing-747-400-ER, Аirbus A380, а также сверхтяжелые самолеты типа Ан-224 для транспортирования негабаритных и тяжелых космических аппаратов.

Кроме того, в аэропорту смогут приземляться первые ступени многоразовых ракет, стартующих с Восточного.