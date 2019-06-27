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РИА Новости

Аэропорт на космодроме Восточный построят в 2029 году

02:22
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмодром "Восточный"
Космодром Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Космодром "Восточный". Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Аэропорт, способный принимать российские и зарубежные самолеты, в том числе сверхтяжелые, а также возвращаемые ступени многоразовых ракет-носителей, построят на космодроме Восточный в 2029 году, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
"Начало строительства - 2023 год. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию - 2029 год", - говорится в материалах.
Отмечается, что аэропорт сможет принимать широкую номенклатуру отечественных и зарубежных пассажирских и транспортных воздушных судов - Ил-76, Ту-154, Ту-204, Ан-124-100, Boeing-747-400-ER, Аirbus A380, а также сверхтяжелые самолеты типа Ан-224 для транспортирования негабаритных и тяжелых космических аппаратов.
Кроме того, в аэропорту смогут приземляться первые ступени многоразовых ракет, стартующих с Восточного.
Стоимость создания аэропорта составляет 26,5 миллиарда рублей в ценах 2016 года, говорится в материалах.
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02:52Гуаидо отверг свое участие в заговоре для свержения власти в Венесуэле
02:38На космодроме Восточный будут готовить спутники с ядерной энергоустановкой
02:37Армия Хафтара сообщила, что силы ПНС заняли город Гарьян к югу от Триполи
02:29СМИ: суд в США оправдал CNEX по обвинениям Huawei
02:22Аэропорт на космодроме Восточный построят в 2029 году
02:14Пушков: Украину в ПАСЕ просто не приняли во внимание
02:10Комплекс подготовки кораблей "Федерация" на Восточном построят в 2027 году
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