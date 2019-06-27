Комплекс подготовки кораблей "Федерация" на Восточном построят в 2027 году

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Технический комплекс для подготовки пилотируемых космических кораблей "Федерация" и лунных взлетно-посадочных комплексов на космодроме Восточный построят в 2027 году, стоимость его создания оценивается в 8,6 миллиарда рублей, сообщается в материалах на Технический комплекс для подготовки пилотируемых космических кораблей "Федерация" и лунных взлетно-посадочных комплексов на космодроме Восточный построят в 2027 году, стоимость его создания оценивается в 8,6 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок

"Подготовка проектной документации – 2024 год. Начало строительства – 2025 год. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию – 2027 год", - говорится в материалах.

Отмечается, что предполагаемая стоимость строительства технического комплекса составляет 8,6 миллиарда рублей в ценах 2019 года.

Технический комплекс позволит принимать составные части кораблей "Федерация" и лунных взлетно-посадочных комплексов, проводить их сборку, предполетную подготовку и испытания.

Корабль "Федерация" впервые полетит в беспилотном режиме на ракете-носителе "Союз-5" с космодрома "Байконур" в 2022 году. На 2023 год запланированы его беспилотный полет к Международной космической станции и стыковка со станцией в автоматическом режиме. В 2024 году корабль должен доставить на МКС первый экипаж.