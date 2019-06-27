Эксперт объяснил, почему на пост генсека СЕ выбрали представителя Хорватии

СТРАСБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Избрание представительницы Хорватии на пост генерального секретаря Совета Европы стало неожиданным, вероятно, ПАСЕ "устала" от сильных политиков, сообщил РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.

Ранее новым генеральным секретарем Совета Европы по итогам голосования в ПАСЕ стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Комментируя это избрание, Берестнев указал, что "избрание хорватки - неожиданно, она заведомо более слабый политик, чем бельгиец (глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс - ред.)".

"Возможно, поэтому и прошла. ПАСЕ подустала от сильного и авторитетного (Турбьерна) Ягланда", - добавил он.

Ягланд будет занимать это пост до октября.