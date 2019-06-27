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РИА Новости

Эксперт объяснил, почему на пост генсека СЕ выбрали представителя Хорватии

02:04
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание ПАСЕ
Заседание ПАСЕ
© РИА Новости / Доминик Бутен
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СТРАСБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Избрание представительницы Хорватии на пост генерального секретаря Совета Европы стало неожиданным, вероятно, ПАСЕ "устала" от сильных политиков, сообщил РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.
Ранее новым генеральным секретарем Совета Европы по итогам голосования в ПАСЕ стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.
Комментируя это избрание, Берестнев указал, что "избрание хорватки - неожиданно, она заведомо более слабый политик, чем бельгиец (глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс - ред.)".
"Возможно, поэтому и прошла. ПАСЕ подустала от сильного и авторитетного (Турбьерна) Ягланда", - добавил он.
Ягланд будет занимать это пост до октября.
Генеральный секретарь Совета Европы избирается большинством голосов в ходе тайного голосования в ПАСЕ сроком на пять лет с возможностью переизбрания. Он возглавляет секретариат Совета Европы, осуществляет функции в области исполнения постановлений Европейского суда по правам человека. В его обязанности также входит наблюдение за эффективным осуществлением государствами своих договорных обязательств по Европейской конвенции.
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