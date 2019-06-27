Умер автор песен "Тихий огонек" и "Метро" Илья Калинников

"Двадцать пятого июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы “Високосный Год” Илья Калинников", - написал Кан.

Причиной смерти музыканта стала остановка сердца. Популярность Калинникову принесли такие песни, как "Тихий огонек", ставшая главной темой популярного сериала "Дальнобойщики", а также "Метро" и "Лучшая песня о любви".

Группа "Високосный Год" была создана музыкантом в конце 80-х годов. В 2000 году вышел ее единственный альбом под названием "Который возвращается".