United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября

"Мы приняли решение вывести Boeing 737 MAX из нашего графика до 3 сентября… В июле мы ожидаем, что будет отменено около 40-45 рейсов в день, что выльется примерно в 1,29 тысяч рейсов в месяц. В августе мы ожидаем отмены около 60 рейсов в день, что выльется в отмену порядка 1,9 тысяч рейсов в месяц", - говорится в сообщении.