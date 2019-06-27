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РИА Новости

United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября

01:16
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CC BY-SA 2.0 / pjs2005 / Boeing 737-8 MAX N8704QСамолет Boeing 737-8 MAX
Самолет Boeing 737-8 MAX
CC BY-SA 2.0 / pjs2005 / Boeing 737-8 MAX N8704Q
Самолет Boeing 737-8 MAX. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Мы приняли решение вывести Boeing 737 MAX из нашего графика до 3 сентября… В июле мы ожидаем, что будет отменено около 40-45 рейсов в день, что выльется примерно в 1,29 тысяч рейсов в месяц. В августе мы ожидаем отмены около 60 рейсов в день, что выльется в отмену порядка 1,9 тысяч рейсов в месяц", - говорится в сообщении.
Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
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