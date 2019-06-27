Мадуро заявил, что все участники последней попытки переворота пойманы

МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в среду о поимке участников последнего заговора с целью свержения законного правительства страны в июне.

"Мы разоблачили, разрушили и задержали фашистскую и террористическую банду, которая должна была атаковать венесуэльское общество и венесуэльскую демократию. Они пойманы, они за решеткой с полным набором доказательств, мы 14 месяцев следили за этой преступной и фашистской группой", - заявил Мадуро в эфире гостелевидения.

Ранее министр связи и информации Хорхе Родригес рассказал, что 23 и 24 июня оппозиция при поддержке США, Колумбии и Чили якобы намеревалась организовать переворот и убийство Мадуро, его жены Силии Флорес, а также глава Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо. По словам Родригеса, путчисты якобы хотели привести к власти генерала Рауля Бадуэля, который перешел в оппозицию и сейчас находится в тюрьме.

По словам Мадуро, у властей есть порядка 56 часов записей переговоров организаторов переворота, на которых группа военных и полицейских в отставке и "один-два" действующих военных, "провалившиеся политики от правых сил", управляемые и финансируемые из Боготы, говорили об убийствах. "Они говорили об убийстве 30-50-60 членов "колективос" из района "23 января", чтобы устроить резню. Они говорили об установке бомб, чтобы разрушить сферу общественных услуг - интернет, телефонную связь, электричество", - заявил Мадуро.

"Они трусливо говорили, как убить президента республики - и показать это миру, как убить товарища Диосдадо Кабельо - и показать это миру, убить мою супругу Силию Флорес - и показать это миру", - отметил глава Венесуэлы.

По его словам, они были готовы убить также своих же сослуживцев - вплоть до 95% генералов страны. "Они там говорили о некоей израильской группе, которая якобы была в Венесуэле и должна была убить меня. Больше я не говорю (на эту тему)", - сказал Мадуро.