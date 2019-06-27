Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T01:28Z
https://ria.ru/20190627/1555953005.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155323/55/1553235539_0:291:3067:2016_1036x0_80_0_0_b946688edea7648bba582fad59969fc2.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро заявил, что все участники последней попытки переворота пойманы

01:14
3368
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация в Венесуэле
Ситуация в Венесуэле
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Ситуация в Венесуэле. Архивное фото
МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в среду о поимке участников последнего заговора с целью свержения законного правительства страны в июне.
"Мы разоблачили, разрушили и задержали фашистскую и террористическую банду, которая должна была атаковать венесуэльское общество и венесуэльскую демократию. Они пойманы, они за решеткой с полным набором доказательств, мы 14 месяцев следили за этой преступной и фашистской группой", - заявил Мадуро в эфире гостелевидения.
Ранее министр связи и информации Хорхе Родригес рассказал, что 23 и 24 июня оппозиция при поддержке США, Колумбии и Чили якобы намеревалась организовать переворот и убийство Мадуро, его жены Силии Флорес, а также глава Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо. По словам Родригеса, путчисты якобы хотели привести к власти генерала Рауля Бадуэля, который перешел в оппозицию и сейчас находится в тюрьме.
По словам Мадуро, у властей есть порядка 56 часов записей переговоров организаторов переворота, на которых группа военных и полицейских в отставке и "один-два" действующих военных, "провалившиеся политики от правых сил", управляемые и финансируемые из Боготы, говорили об убийствах. "Они говорили об убийстве 30-50-60 членов "колективос" из района "23 января", чтобы устроить резню. Они говорили об установке бомб, чтобы разрушить сферу общественных услуг - интернет, телефонную связь, электричество", - заявил Мадуро.
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
25 июня, 17:40
США допустили военный вариант разрешения ситуации в Венесуэле
"Они трусливо говорили, как убить президента республики - и показать это миру, как убить товарища Диосдадо Кабельо - и показать это миру, убить мою супругу Силию Флорес - и показать это миру", - отметил глава Венесуэлы.
По его словам, они были готовы убить также своих же сослуживцев - вплоть до 95% генералов страны. "Они там говорили о некоей израильской группе, которая якобы была в Венесуэле и должна была убить меня. Больше я не говорю (на эту тему)", - сказал Мадуро.
Мадуро также обвинил президента Колумбии Ивана Дуке в причастности к организации данного заговора, а также потребовал у властей Доминиканской республики экстрадировать в Венесуэлу сбежавшегося туда бригадного генерала ВВС в отставке Эдуардо Баеса Торреальбу.
000000
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин не согласился с предложением России о судьбе украинских моряков
РИА
Новости
Участник митинга у Верховной Рады Украины
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД направил ноты трибуналу ООН и Украине по инциденту в Керченском проливе
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Лента
новостей
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймимв Сирии
Боевики попытались с помощью дронов атаковать авиабазу Хмеймим
Автомобили скорой помощи на месте взрыва в Вене. 26 июня 2019
В Вене прогремел мощный взрыв
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Делегации семи государств покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
В Словакии заявили, что делегация не покидала сессию ПАСЕ из-за России
Cтоматологический кабинет
Ученые придумали, как выращивать новую зубную ткань
Заседание ПАСЕ
Эксперт объяснил, почему на пост генсека СЕ выбрали представителя Хорватии
Президент РФ Владимир Путин и Юнус-Бек Евкуров во время встречи. 26 июня 2019
Путин сменил главу Ингушетии
Алексей Пушков
Пушков: Украину в ПАСЕ просто не приняли во внимание
Табличка Фото-видео контроль
ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Антенну в Крыму реконструируют в 2030 году для полетов "Федерации" на Луну
02:52Гуаидо отверг свое участие в заговоре для свержения власти в Венесуэле
02:38На космодроме Восточный будут готовить спутники с ядерной энергоустановкой
02:37Армия Хафтара сообщила, что силы ПНС заняли город Гарьян к югу от Триполи
02:29СМИ: суд в США оправдал CNEX по обвинениям Huawei
02:22Аэропорт на космодроме Восточный построят в 2029 году
02:14Пушков: Украину в ПАСЕ просто не приняли во внимание
02:10Комплекс подготовки кораблей "Федерация" на Восточном построят в 2027 году
02:04Эксперт объяснил, почему на пост генсека СЕ выбрали представителя Хорватии
01:43Ученые придумали, как выращивать новую зубную ткань
01:37Умер автор песен "Тихий огонек" и "Метро" Илья Калинников
01:16United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября
01:14Мадуро заявил, что все участники последней попытки переворота пойманы
01:12Источник рассказал, как космонавт будет управлять роботом "Федором" на МКС
01:08Участник митингов в Тбилиси взял в заложницы сотрудницу магазина техники
01:04Климкин не согласился с предложением России о судьбе украинских моряков
00:45Росстат не досчитался трети федеральных ОКН за 2017 год
00:42В Словакии заявили, что делегация не покидала сессию ПАСЕ из-за России
00:40СП обнаружила попытку купить гоночные автосимуляторы подразделением ФТС
00:35Счетная палата задалась вопросом, зачем таможне штатные художники
Лента новостейМолния