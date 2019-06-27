Источник рассказал, как космонавт будет управлять роботом "Федором" на МКС

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Российский космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма проведет на МКС эксперимент по управлению антропоморфным роботом "Федором", который, как ожидается, прилетит на станцию в конце августа, сообщил РИА Новости в четверг источник в ракетно-космической отрасли.

"В настоящее время космонавт Александр Скворцов готовится к полету на МКС. Старт запланирован на 20 июля. В том числе космонавт проходит тренировки по управлению движениями робототехнического комплекса – аналога робота "Федора" - с помощью специального костюма, который считывает движения человека и передает их на микромоторы робота. Опыт пригодится Скворцову во время полета на МКС, поскольку космонавту предстоит провести эксперимент по управлению роботом "Федором" в условиях станции", - рассказал собеседник агентства.

Сам робот "Федор", согласно планам, должен отправиться на МКС 22 августа на беспилотном корабле "Союз МС-14". После стыковки его перенесут из корабля в российский сегмент станции. В настоящее время ведется формирование программы испытаний робота во время пребывания на МКС. Составлен предварительный список из 12 задач, которые он будет выполнять, повторяя движения за космонавтом. В итоговую программу войдет 4-6 задач.

Кроме того, собеседник рассказал, что электропитание робота во время полета внутри корабля "Союз" и на станции будет осуществляться от аккумуляторных батарей, а не через кабели от электросистем корабля и станции.

"Федор" (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research) - первый отечественный человекообразный робот, разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель. Изначально робот разрабатывался в рамках проекта "Аватар". Собственное имя машине дал Дмитрий Рогозин, работавший в то время вице-премьером. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат. Также он научился стрелять из пистолета с двух рук.

В 2018 году источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что Роскосмос рассматривает возможность полета сразу двух роботов к МКС на беспилотном корабле "Союз МС" в 2019 году. Как сообщалось, проект получил название "киберэкипаж". Позднее советник главы Роскосмоса по науке Александр Блошенко отмечал, что начинается подготовка робота к полету.