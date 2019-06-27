Участник митингов в Тбилиси взял в заложницы сотрудницу магазина техники

"Следствием установлено, что задержанный мужчина 26 июня ворвался в магазин техники iPlus, после чего угрожал смертью сотруднице магазина, использовав нож, и требовал деньги и телефон. Он также повредил инвентарь магазина и находящийся товар. Сотрудники департамента патрульной полиции задержали его на месте. Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложника и преднамеренного повреждения чужой вещи. Задержанному грозит лишение свободы на срок от семи до 10 лет", - сказано в заявлении министерства, которое опубликовано на его сайте.