Участник митингов в Тбилиси взял в заложницы сотрудницу магазина техники

ТБИЛИСИ, 27 июн - РИА Новости. МВД Грузии задержало 32-летнего мужчину, участвовавшего ранее в акциях протеста, который ворвался в магазин техники в Тбилиси, повредил инвентарь, взял в заложницы сотрудницу и требовал деньги, говорится в заявлении ведомства.
Грузинские телекомпании показали кадры, где видно, как задержанный мужчина активно участвовал в проходивших в столице акциях протеста и вместе с представителями бывшей правящей партии "Единое национальное движение" выступал и обращался к собравшимся на митинге.
"Следствием установлено, что задержанный мужчина 26 июня ворвался в магазин техники iPlus, после чего угрожал смертью сотруднице магазина, использовав нож, и требовал деньги и телефон. Он также повредил инвентарь магазина и находящийся товар. Сотрудники департамента патрульной полиции задержали его на месте. Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложника и преднамеренного повреждения чужой вещи. Задержанному грозит лишение свободы на срок от семи до 10 лет", - сказано в заявлении министерства, которое опубликовано на его сайте.
После того, как информация об инциденте распространилась в местных СМИ, пользователи соцсетей начали активно обсуждать возможность "постановки данной сцены" со стороны определенных политических партий. В ответ компания iPlus обнародовала чрезвычайное заявление, в котором категорически отрицает какую-либо связь с любыми политическими силами.
Оппозиционная телекомпания "Рустави 2" вечером в среду сообщила, что задержанный мужчина действительно участвовал в акциях протеста, однако позже его вывели за территорию, где проходил митинг, так как, по утверждению телеканала, стало известно, что мужчина психически не здоров.