Климкин не согласился с предложением России о судьбе украинских моряков

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин выразил несогласие с позицией России по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в 2018 году за нарушение государственной границы РФ.
Ранее сообщалось, что соответствующие ноты были направлены МИД России 25 июня в Трибунал и в посольство Украины в Москве. В направленных нотах, в частности, обращено внимание на то, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, а также на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения
Климкин заявил, что россияне пытаются заставить Украину признать судебное преследование, которое ведется против украинских моряков.
"Так не будет. Россия должна немедленно и безусловно выполнить решение Международного трибунала - освободить 24 украинских моряков и три корабля", - написал Климкин в Facebook.
Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.