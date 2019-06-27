Климкин не согласился с предложением России о судьбе украинских моряков

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин выразил несогласие с позицией России по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в 2018 году за нарушение государственной границы РФ.

Ранее сообщалось, что соответствующие ноты были направлены МИД России 25 июня в Трибунал и в посольство Украины в Москве. В направленных нотах, в частности, обращено внимание на то, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, а также на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения

Климкин заявил, что россияне пытаются заставить Украину признать судебное преследование, которое ведется против украинских моряков.

"Так не будет. Россия должна немедленно и безусловно выполнить решение Международного трибунала - освободить 24 украинских моряков и три корабля", - написал Климкин в Facebook