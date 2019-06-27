В Словакии заявили, что делегация не покидала сессию ПАСЕ из-за России

ПРАГА, 26 июн – РИА Новости. Большинство членов делегации Словакии на сессии ПАСЕ проголосовали за возвращение прав делегации РФ, против проголосовал лишь один ее член, Мартин Полячик, он же злоупотребил своими полномочиями и подписал совместный документ шести других стран, покинувших сессию, говорится в совместном заявлении спикера парламента Словакии Андрея Данко и руководителя словацкой делегации на сессии ПАСЕ Любоша Благи, которым располагает РИА Новости.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, после того, как был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме.

"Большинство членов словацкой делегации в ПАСЕ на историческом голосовании в понедельник 24 июня проголосовали за возвращение права голоса делегации РФ. За это проголосовали представители партий правящей коалиции Любош Блага, Павол Года и Радован Балаж. Против проголосовал представитель оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Мартин Полячик", - говорится в заявлении.

По словам его авторов, представители правящих партий в делегации полностью поддерживают возвращение России права на голосование и в течение длительного времени в своих выступлениях выражают поддержку России, у которой несколько лет назад несправедливо были отобраны данные права.

"Мы очень рады, что и благодаря нам Россия в понедельник назад получила (в ПАСЕ) то, что ей принадлежит", - подчеркнули авторы заявления.

"Несмотря на то, что в данном случае речь идет об официальной позиции Словацкой республики, которая проявилась и в голосовании на сессии ПАСЕ, оппозиционный депутат Полячик злоупотребил своими полномочиями и подписался под совместным заявлением делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, в котором Совет Европы подвергнут критике за нарушение основных принципов и потерю доверия", - написали Данко и Блага.

Это заявление было взято многими мировыми СМИ как сигнал о том, что вышеуказанные страны, включая Словакию, покинули ПАСЕ в знак протеста против того, что России были возвращены ее права, говорится в заявлении Данко и Благи.

"В том, что касается Словакии, это чистая ложь. Председатель Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко и руководитель постоянной национальной делегации в ПАСЕ Любош Блага категорически дистанцируются от вышеуказанного заявления (нескольких стран), которое находится в прямом противоречии с тем, какую позицию Словакия занимает", - подчеркнули авторы.