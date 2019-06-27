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РИА Новости

Счетная палата задалась вопросом, зачем таможне штатные художники

00:35
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ предложила Федеральной таможенной службе рассмотреть, насколько целесообразно продолжать содержание студии художников ФТС, говорится в материалах палаты по итогам проверки подразделения службы – Центральной базовой таможни (ЦБТ) ФТС.
В структуре ЦБТ ФТС России в составе Службы социального развития и обеспечения предусмотрена студия художников ФТС России на правах отдела штатной численностью 5 единиц.
Расходы ЦБТ ФТС на содержание в штате студии составили в 2016 и 2017 годах по 3,2 миллиона рублей, за 9 месяцев 2018 года – 2,1 миллиона рублей.
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За период 2016-2017 годов и по состоянию на 1 октября 2018 года на баланс ЦБТ ФТС России поставлено 10 картин и 1 барельеф, созданные работниками студии художников, общей балансовой стоимостью 340,3 тысячи рублей, сообщают аудиторы. Таким образом, одним художником за 2 года и 9 месяцев 2018 года расчетно изготовлено 2 картины, отмечается в отчете.
"С учетом изложенного, ФТС России, в ведении которой находится ЦБТ ФТС России, необходимо рассмотреть экономическую целесообразность содержания студии художников в штате Центральной базовой таможни", - говорится в материалах проверки.
ЦБТ ФТС России – это специализированный таможенный орган, входящий в единую федеральную централизованную систему таможенных органов РФ. Эта таможня создана для материально-технического обеспечения деятельности центрального аппарата ФТС и материально-технического обеспечения таможенных органов, содержания и эксплуатации зданий и сооружений, находящихся на балансе таможни, а также охраны объектов таможенной инфраструктуры.
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Федеральная таможенная служба РФСчетная палата РФРоссияЭкономика
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