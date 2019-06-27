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РИА Новости

ВСУ обстреляли окраины трех городов и юг Донбасса, заявили в ДНР

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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР устраняют завалы в помещении гаража, полученные в результате артиллерийского обстрела Петровского района Донецка. 25 июня 2019
Сотрудники МЧС ДНР устраняют завалы в помещении гаража, полученные в результате артиллерийского обстрела Петровского района Донецка. 25 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК 27 июн - РИА Новости. Украинские силовики в течение среды обстреляли окраины Донецка, Горловки, Ясиноватой и юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 3.03 до 20.20 вооруженные формирования Украины вели минометные обстрелы территории ДНР. Всего за указанный промежуток времени было выпущено 115 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Обстрелам подверглись окраины Донецка, Горловки, Ясиноватой и населенные пункты на юге республики. В результате обстрела Коминтерново (населенный пункт на юге Донецкой области, подконтрольный ДНР - ред.) была повреждена ЛЭП, на данный момент две улицы в Коминтерново и одна улица в Саханке (населенный пункт на юге Донецкой области, подконтрольный ДНР - ред.) обесточены", - сказал представитель ведомства.
Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе
Вчера, 17:26
Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе
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