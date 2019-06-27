ВСУ обстреляли окраины трех городов и юг Донбасса, заявили в ДНР

"Сегодня с 3.03 до 20.20 вооруженные формирования Украины вели минометные обстрелы территории ДНР. Всего за указанный промежуток времени было выпущено 115 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Обстрелам подверглись окраины Донецка, Горловки, Ясиноватой и населенные пункты на юге республики. В результате обстрела Коминтерново (населенный пункт на юге Донецкой области, подконтрольный ДНР - ред.) была повреждена ЛЭП, на данный момент две улицы в Коминтерново и одна улица в Саханке (населенный пункт на юге Донецкой области, подконтрольный ДНР - ред.) обесточены", - сказал представитель ведомства.