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РИА Новости
Культура

Любовные письма Шарля Азнавура продадут на аукционе

Вчера, 06:05
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкШарль Азнавур
Шарль Азнавур
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Любовные письма Шарля Азнавура, адресованные девушке по имени Клод Мэссиа, будут проданы на аукционе во Франции 28 июня, сообщает Le Figaro.
Шансонье в течение шести лет писал письма двадцатилетней девушке, которую он встретил в 1958 году и в которую был страстно влюблен. Самому Азнавуру, известному своими романтическими песнями, было тогда 34 года. Его письма напоминают о его лучших текстах о любви.
Всего сохранилось 42 рукописных письма, 9 открыток и 9 телеграмм. Стоимость всех 118 страниц переписки эксперты оценивают в 30-40 тысяч евро.
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КультураНовости культурыШоу-бизнесШарль АзнавурФранция
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