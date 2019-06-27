Любовные письма Шарля Азнавура продадут на аукционе

Шансонье в течение шести лет писал письма двадцатилетней девушке, которую он встретил в 1958 году и в которую был страстно влюблен. Самому Азнавуру, известному своими романтическими песнями, было тогда 34 года. Его письма напоминают о его лучших текстах о любви.