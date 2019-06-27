Любовные письма Шарля Азнавура продадут на аукционе

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Любовные письма Шарля Азнавура, адресованные девушке по имени Клод Мэссиа, будут проданы на аукционе во Франции 28 июня, сообщает Le Figaro.
Шансонье в течение шести лет писал письма двадцатилетней девушке, которую он встретил в 1958 году и в которую был страстно влюблен. Самому Азнавуру, известному своими романтическими песнями, было тогда 34 года. Его письма напоминают о его лучших текстах о любви.
Всего сохранилось 42 рукописных письма, 9 открыток и 9 телеграмм. Стоимость всех 118 страниц переписки эксперты оценивают в 30-40 тысяч евро.