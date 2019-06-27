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РИА Новости
Культура

В Австралии дешевые сувениры выдавали за произведения искусства

Вчера, 05:13
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМагазины на одной из улиц в городе Фес
Магазины на одной из улиц в городе Фес
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Федеральный суд Австралии оштрафовал на 2,3 миллиона долларов компанию, которая подделывала произведения искусства коренных народов, сообщает The Guardian.
Birubi Art продала тысячи диджериду (музыкальный духовой инструмент, - Прим.ред.) и бумерангов, утверждая, что предметы вручную расписали аборигены из Австралии.
На самом деле сувениры массово делали на подпольных фабриках в Индонезии.
Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей подала в суд, который в октябре признал, что Birubi Art "ввел людей в заблуждение" и нанес "серьезный культурный вред" коренным народам Австралии.
Всего в период с июля 2015 года по ноябрь 2017 Birubi Art продала около 50 тысяч подделок на общую сумму 324 тысячи долларов.
Компания Birubi Art признала вину и добровольно прекратила работу.
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