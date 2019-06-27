Лучшее кино недели: "Выше неба", "Проклятие Аннабель" и "Та еще парочка"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Романтическая комедия, трогательная история собачьей преданности, фильм о первой любви и взрослении, хоррор и философская драма от норвежского режиссера — кинопремьеры этой недели порадовали разнообразием жанров и эмоций.

"Выше неба": верь своему сердцу

Российская драма режиссера Оксаны Карас с Таисией Вилковой и Филиппом Авдеевым в главных ролях.

Девушка Саша (Таисия Вилкова) летом уезжает с родителями за город. Героиня с детства живет под жестким контролем мамы (Виктория Толстоганова). Возможно, чрезмерная материнская забота оправданна — у Саши врожденный порок сердца, только ведь она уже давно не ребенок.

За городом Саша встречает Мишу (Филипп Авдеев) — он увлекается полетами на параплане и вообще прекрасен собою. У героев начинаются романтические отношения, вот только в Мишином прошлом есть тайны.

Фильм "Выше неба" получил положительные отзывы критиков и зрителей на 30-м кинофестивале "Кинотавр" в начале июня в Сочи, а актрисе Виктории Толстогановой вручили приз в номинации "Лучшая женская роль".

"Проклятие Аннабель 3": осторожно, злая кукла!

© New Line Cinema, Atomic Monster Productions, The Safran Company, Warner Bros. Pictures, 2019 Кадр из фильма "Проклятие Аннабель 3" © New Line Cinema, Atomic Monster Productions, The Safran Company, Warner Bros. Pictures, 2019 Кадр из фильма "Проклятие Аннабель 3"

Звезды франшизы "Заклятие" Вера Фармига и Патрик Уилсон появятся в третьей части истории о демонической кукле Аннабель в роли супругов Уорренов, исследующих паранормальные явления.

Уоррены привозят куклу, одержимую демоном, к себе домой и запирают в стеклянном шкафу в специальной комнате, полной разных страшных магических предметов. Однажды подруга десятилетней дочери Уорренов нарушила запрет, разбудила Аннабель, которая спровоцировала восстание мертвецов.

Сценарий фильма написал автор франшизы "Проклятие Аннабель" Гари Доберман, который в третьей части выступил режиссером. Серия фильмов ужасов о демонах и злых духах собрала для кинокомпании New Line Cinema более 1,5 миллиарда долларов по всему миру.

"Собачья жизнь 2" — столько жизней и всего одна собачья душа

© Alibaba Pictures Group, Amblin Entertainment, Amblin Partners, Universal Pictures, Walden Media, 2019 Кадр из фильма "Собачья жизнь 2" © Alibaba Pictures Group, Amblin Entertainment, Amblin Partners, Universal Pictures, Walden Media, 2019 Кадр из фильма "Собачья жизнь 2"

В первой части пес Бэйли прожил несколько жизней, прежде чем воссоединился со своим первым хозяином Итаном. Во второй части цепочка перерождений продолжится.

У Бэйли будет важная миссия — помочь внучке Итана справиться с подростковыми трудностями и обрести счастье. Готовьте носовые платки — это очень трогательная история о дружбе собаки и человека.

Режиссером фильма стала двукратный лауреат премии "Эмми" Гейл Манкусо. Главные роли исполнили Деннис Куэйд ("Сердце дракона"), Джош Гад ("Маршалл", "Двадцать одно"), Кэтрин Прескотт ("Молокососы", "Царство") и Марг Хельгенбергер ("Эрин Брокович", "Плохие парни"),

"Та еще парочка": возможен ли союз президента и журналиста?

© Good Universe, Point Grey Pictures, Denver and Delilah Films, Lionsgate, 2019 Кадр из фильма "Та еще парочка" © Good Universe, Point Grey Pictures, Denver and Delilah Films, Lionsgate, 2019 Кадр из фильма "Та еще парочка"

Романтическая комедия с оскароносной Шарлиз Терон и Сетом Рогеном в главных ролях.

Герой Рогена — Фред Фларски — хоть и талантливый, но неудачливый журналист. На званом ужине он случайно встречает своего бывшего бебиситтера и первую любовь Шарлотту Филд (Шарлиз Терон). Правда, спустя 25 лет Шарлотта стала госсекретарем США и кандидатом в президенты.

Они начинают работать вместе (Фред помогает Шарлотте с предвыборной кампанией), а после влюбляются друг в друга. Но возможен ли такой союз?

"Угоняя лошадей": вспомнить все

© 4 1, 2 Film, 4 1, 2 Fiksjon, Helgeland Film, Norwegian Film Institute, Zentropa Entertainments, Zentropa International Sweden, 2019 Кадр из фильма "Угоняя лошадей" © 4 1, 2 Film, 4 1, 2 Fiksjon, Helgeland Film, Norwegian Film Institute, Zentropa Entertainments, Zentropa International Sweden, 2019 Кадр из фильма "Угоняя лошадей"

После смерти жены норвежец Тронд Сандер перебирается из Осло в деревню и ведет уединенный образ жизни. Встретив старого знакомого, он начинает воспоминать, как в юности лишился отца, счастливого детства и любви. Сандер узнает, что близкие люди скрывали от него множество тайн.

Фильм Ханса Петтера Муланда "Угоняя лошадей" основан на романе норвежского писателя Пера Петтерсона "Пора уводить коней". Картина получила "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале "за выдающиеся художественные достижения".

Тронда Сандера сыграл Стеллан Скарсгард ("Чернобыль", "Mamma Mia!").

"План побега 3": Сильвестр Сталлоне возвращается на большие экраны

Специалисту по побегам из тюрем Рэю Бреслину надо найти похищенную дочь одного из гонконгских бизнесменов. Поиски приводят его в одну из самых секретных тюрем Америки — "Пункт дьявола".