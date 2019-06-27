Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T02:04Z
https://ria.ru/20190627/1555942795.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Взаимодействие РФ, Индии и КНР поможет ответить на вызовы мировой экономики

02:00
15
МОСКВА, 27 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Формат взаимодействия России, Индии и КНР (РИК) поможет справиться с проблемами мировой торговли и санкциями США, заявил агентству "Спутник" руководитель Школы востоковедения НИУ-ВШЭ Алексей Маслов.
По словам Маслова, формат взаимодействия Россия, Индия, Китай обсуждался давно на протяжении почти 20 лет, однако поводов для его реализации не было.
"Сейчас повод возник, потому что все три страны испытают практически одни и те же вызовы и главный вызов - это налаживание мировой торговой экономики и торговых транспортных процессов в мире. И здесь как раз взаимодействие России, Китая, Индии в плане логистики, торговой и банковской инфраструктуры - будет самым важнейшим в области экономики", - считает эксперт.
По его мнению, трем странам надо вырабатывать общеполитическую платформу в области обеспечения безопасности.
Вчера, 16:37
Встреча в формате Россия — Индия — Китай на G20 запланирована на 28 июня
"Второй момент - это ответ на вызовы в области санкционной политики. Россия и Китай в той или иной мере находятся под санкционным давлением. Индия пока формально туда не включена, но очевидно, что она испытывает серьезное давление, и как следствие, трем странам надо вырабатывать общеполитическую платформу в области обеспечения безопасности, в том числе в области кибербезопасности", - сообщил Маслов.
В понедельник помощник главы МИД КНР Чжан Цзюнь на брифинге для китайских и иностранных журналистов заявил, что в нынешних условиях КНР, РФ и Индии крайне важно укрепить координацию по главным международным проблемам, совместно поддерживать мультилатерализм, противостоять протекционизму.
Встреча лидеров формата РИК пройдет на полях саммита G20 в Осаке.
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеБольшая двадцаткаВ мире
Рекомендуем
Павильон компании Huawei
СМИ: суд в США оправдал CNEX по обвинениям Huawei
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Сенаторы проголосуют по ограничению полномочий Трампа начать войну с Ираном
Cтоматологический кабинет
Ученые придумали, как выращивать новую зубную ткань
Алексей Пушков
Пушков: Украину в ПАСЕ просто не приняли во внимание
Лента
новостей
Космодром Восточный
Аэропорт на космодроме Восточный построят в 2029 году
Макеты многоразового пилотируемого космического корабля Федерация и ракетного двигателя РД-171
Комплекс подготовки кораблей "Федерация" на Восточном построят в 2027 году
Специалисты МЧС показали в Сербии работу комплекса "Струна"
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин не согласился с предложением России о судьбе украинских моряков
Заседание ПАСЕ
Эксперт объяснил, почему на пост генсека СЕ выбрали представителя Хорватии
Приостановка ввоза мяса из Канады связана с угрозой подделки сертификатов
В Турции 11 нелегальных мигрантов погибли в ДТП с фургоном, сообщили СМИ
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
В воинской части на юге Казахстана произошло около 40-50 взрывов
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Участник митингов в Тбилиси взял в заложницы сотрудницу магазина техники
Колумбия впервые за семь лет переломила тенденцию роста посадок коки
Ситуация в Йемене
Боевики взорвали газопровод в Йемене
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52Гуаидо отверг свое участие в заговоре для свержения власти в Венесуэле
02:38На космодроме Восточный будут готовить спутники с ядерной энергоустановкой
02:37Армия Хафтара сообщила, что силы ПНС заняли город Гарьян к югу от Триполи
02:29СМИ: суд в США оправдал CNEX по обвинениям Huawei
02:22Аэропорт на космодроме Восточный построят в 2029 году
02:14Пушков: Украину в ПАСЕ просто не приняли во внимание
02:10Комплекс подготовки кораблей "Федерация" на Восточном построят в 2027 году
02:04Эксперт объяснил, почему на пост генсека СЕ выбрали представителя Хорватии
01:43Ученые придумали, как выращивать новую зубную ткань
01:37Умер автор песен "Тихий огонек" и "Метро" Илья Калинников
01:16United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября
01:14Мадуро заявил, что все участники последней попытки переворота пойманы
01:12Источник рассказал, как космонавт будет управлять роботом "Федором" на МКС
01:08Участник митингов в Тбилиси взял в заложницы сотрудницу магазина техники
01:04Климкин не согласился с предложением России о судьбе украинских моряков
00:45Росстат не досчитался трети федеральных ОКН за 2017 год
00:42В Словакии заявили, что делегация не покидала сессию ПАСЕ из-за России
00:40СП обнаружила попытку купить гоночные автосимуляторы подразделением ФТС
00:35Счетная палата задалась вопросом, зачем таможне штатные художники
00:33Сенаторы проголосуют по ограничению полномочий Трампа начать войну с Ираном
Лента новостейМолния