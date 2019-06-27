Взаимодействие РФ, Индии и КНР поможет ответить на вызовы мировой экономики

МОСКВА, 27 июн - Проект "Россия-Китай: главное" . Формат взаимодействия России, Индии и КНР (РИК) поможет справиться с проблемами мировой торговли и санкциями США, заявил агентству "Спутник" руководитель Школы востоковедения НИУ-ВШЭ Алексей Маслов.

По словам Маслова, формат взаимодействия Россия, Индия, Китай обсуждался давно на протяжении почти 20 лет, однако поводов для его реализации не было.

"Сейчас повод возник, потому что все три страны испытают практически одни и те же вызовы и главный вызов - это налаживание мировой торговой экономики и торговых транспортных процессов в мире. И здесь как раз взаимодействие России, Китая, Индии в плане логистики, торговой и банковской инфраструктуры - будет самым важнейшим в области экономики", - считает эксперт.

По его мнению, трем странам надо вырабатывать общеполитическую платформу в области обеспечения безопасности.

"Второй момент - это ответ на вызовы в области санкционной политики. Россия и Китай в той или иной мере находятся под санкционным давлением. Индия пока формально туда не включена, но очевидно, что она испытывает серьезное давление, и как следствие, трем странам надо вырабатывать общеполитическую платформу в области обеспечения безопасности, в том числе в области кибербезопасности", - сообщил Маслов.

В понедельник помощник главы МИД КНР Чжан Цзюнь на брифинге для китайских и иностранных журналистов заявил, что в нынешних условиях КНР, РФ и Индии крайне важно укрепить координацию по главным международным проблемам, совместно поддерживать мультилатерализм, противостоять протекционизму.