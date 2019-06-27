Курилы и куры. Чем важна для России предстоящая "Двадцатка"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. Саммит "Большой двадцатки", стартующий в японской Осаке 28 июня, уже доставил местным жителям большие неудобства. Город готовится принять десятки тысяч иностранных гостей, что для японцев всегда испытание. Хотя "Большая двадцатка" — про экономику, политическая повестка тоже не на втором плане. Чего ждать от "Группы двадцати" на этот раз — в материале РИА Новости.

Радость не для всех

Осака, принимающая "Большую двадцатку" в этом году, — третий по численности населения мегаполис Японии. И многим его жителям пришлось скорректировать планы на выходные. Из-за наплыва гостей не только передвигаться по городу, но и выехать из него непросто. "Мы хотели отправиться в Киото на выходные. И куда теперь? Я живу в Тояме (город в префектуре Осака). Мне сколько добираться-то придется? Пусть вон в Токио встречаются", — жалуется в разговоре с корреспондентом РИА Новости один из осакцев.

Еще одна причина недовольства — внеплановые выходные для учащихся почти пятисот образовательных учреждений, включая детские сады. Из-за того, что 27 и 28 июня дети не учатся, заниматься ими придется родителям, которым выходных не дали.

Движение по городу ограничено, многие общественные места закрыты. Некоторые кафе и магазины, опасаясь, что из-за саммита посетителей будет немного, тоже решили не работать. Местные сетуют: непонятно, где покупать продукты в предстоящие дни.

В то же время гостей в Осаке встречают с песнями и плясками. Коллектив Obachaaan, что буквально переводится с японского как "Пожилые женщины", выпустил ролик , в котором певицы приглашают участников саммита в гостеприимную Осаку. Женщины танцуют, поют, предлагают прохожим конфеты и любезно указывают дорогу заплутавшим.

Предстоящий саммит — действительно масштабное событие. Кроме делегаций из "Группы двадцати", Осаку посетят представители еще восьми стран, в том числе Вьетнама, Таиланда, Испании, Нидерландов. На форуме аккредитовались около семи тысяч журналистов.

© РИА Новости / Екатерина Плясункова Объявление о запретах на время саммита G20 в Осаке © РИА Новости / Екатерина Плясункова Объявление о запретах на время саммита G20 в Осаке

Встреча, повисшая в воздухе

Накануне саммита Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным, чем, кажется, застал врасплох даже свою администрацию. Встреча долгое время, как выражались официальные лица, "висела в воздухе", и ее до последнего "не исключали". Но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что никаких документов к подписанию не готовится.

В любом случае сторонам есть что обсудить. В частности, подробности ближневосточной "сделки века", а также отмену санкций в отношении Дамаска и урегулирование ситуации в Сирии. О последнем, предположительно, разговаривал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев с американским коллегой Джоном Болтоном во время недавней встречи в Израиле.

Обе администрации в течение месяца активно подогревали интерес к саммиту. Путин не раз сетовал на деградацию российско-американских связей. "За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями", — напоминал он. При этом до сих пор не разрешен конфликт, из-за которого сорвалась предыдущая встреча лидеров, — также на саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года. Тогда Трамп отменил мероприятие в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Недружественный тон

В Соединенных Штатах желание главы Белого дома встречаться с "недружественными" лидерами поддержкой не пользуется. Высказывают опасения, что детали встречи в очередной раз останутся тайной, а стенограмму не опубликуют. На вопрос журналистки, допустят ли в комнату переговоров кого-то помимо переводчиков, Трамп раздраженно ответил, что, "возможно, так будет лучше, потому что люди вообще ничему не верят", и перешел к следующему вопросу.

Разговоры Путина и Трампа за закрытыми дверями беспокоят американцев с самой первой их встречи в Германии. Трамп тогда забрал бумаги с записями у своего переводчика и приказал не распространяться об услышанном. После этого во время ужина он подсел к Путину и общался с ним без свидетелей с американской стороны. О содержании следующих бесед во Вьетнаме также ничего не сообщали. Впрочем, это были разговоры "на ногах", а их темы традиционно не раскрываются. Но американцев это сильно раздосадовало. На двустороннем саммите в Хельсинки летом 2018 года лидеры выступили с совместной пресс-конференцией, но и тут американцы подозревали, что от них утаили нечто важное.

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" не доказало сговора Трампа с Москвой. Но это мало что изменило. Один из выдающихся критиков нынешнего президента США, спикер конгресса Нэнси Пелоси заявила, что хочет увидеть Трампа в тюрьме. Оправдание американского лидера не примирило американское общество, а лишь еще больше разозлило сторонников импичмента. Поэтому встреча на полях саммита в Осаке — испытание для Трампа не только во внешней политике, но и во внутренней.

В то же время предпосылки для дипломатического потепления между странами есть. В середине мая в Россию впервые с визитом прибыл глава Госдепартамента США Майк Помпео. В Сочи он провел переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а затем полтора часа общался с главой российского государства.

Прорывных результатов не было. Но в целом обе стороны оценили переговоры как успешные и многообещающие.

От Курил к курам

С тех пор как в сентябре прошлого года российский лидер внезапно предложил Японии заключить мирный договор без предварительных условий, особое внимание приковано к Курильским островам.

Токио намерен заключить мир при условии, что по Трактату о торговле и границах 1855 года Японии отойдут все четыре острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Однако согласно Совместной декларации 1956 года, Москва готова была рассмотреть передачу Шикотана и Хабомаи после заключения мирного договора, судьба еще двух островов в документе не рассматривалась. В то же время российское руководство настаивает на том, что все четыре острова отошли России по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними обсуждению не подлежит. В 2018 году стороны приступили к переговорам по заключению мира, однако это привело к тому, что другой важный аспект российско-японского сотрудничества — совместная хозяйственная деятельность на Курилах — застопорился.

Как писали японские СМИ со ссылкой на источники в руководстве Сахалинской области, какое-либо соглашение о совместной хоздеятельности на встрече Путина и Абэ заключить не удастся. По их данным, несмотря на интенсивное обсуждение совместных проектов в морском хозяйстве, утилизации отходов, туристической сфере, прогресса пока достичь не удалось. От конкретных решений отвлекают разговоры о территориальных спорах и мирном договоре.

Результаты есть в гуманитарном направлении: в 2016 году Москва и Токио условились разрешить японцам посещать могилы родственников на островах. В рамках программы безвизового обмена 60 японцев в мае отправились на Курилы. Столько же жителей Курил, преимущественно подростки 12-17 лет, позднее побывали на острове Хоккайдо.