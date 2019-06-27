Хуан Рамон Кинтана: Боливия хочет узнать русских не через призму США

Делегация Боливии во главе с президентом страны Эво Моралесом посетит 11 июля Москву, где рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Для двух глав государств это далеко не первая встреча, однако она особенно важна в условиях предстоящих в этом году выборов в Боливии. О стратегических соглашениях, которые будут подписаны во время визита, о роли России в Латинской Америке и о том, как наша страна может помочь Боливии превратиться в энергетическое сердце всего региона, в интервью РИА Новости рассказал глава администрации президента Боливии Хуан Рамон Кинтана. Беседовала Дарья Станиславец.

— Какие соглашения планируется подписать во время визита президента Боливии в Россию?

— У нас планируется ряд соглашений в сфере здравоохранения, образования, энергетики, коммуникаций. Также мы планируем подписать соглашения в сфере безопасности, в сельском хозяйстве. Это сферы, которые являются основополагающими в плане поддержания модели долгосрочного экономического развития, которая сочетает иностранные инвестиции, участие частных компаний, но при этом предоставляет государству ведущую роль в экономическом развитии. Мы растем более чем на 4% в год в последние годы. Мы — экономика, имеющая наибольший рост в Латинской Америке, и эти соглашения с ключевыми секторами российской экономики позволят обеспечить устойчивый рост на благо боливийского народа.

— Речь идет о партнерствах как с государственным, так и с частным сектором?

— Да. У нас есть важные инвестиции российских компаний, одна из которых – это развитие научных разработок в области атомной энергетики для медицины, это Росатом, и инвестиции, связанные с энергетикой, — это Газпром.

Но также мы пытаемся заключить соглашение с частной российской компанией "Акрон", которое позволит создать совместное предприятие с YPFB. Соглашение предполагает, что Боливия будет поставлять газ для производства мочевины и аммиака на предприятия, расположенные в Бразилии. Эти предприятия будут приобретены у бразильской стороны.

Мы будем поставщиками этих двух самых крупных производств в регионе. Одновременно мы получим технологическую поддержку и улучшим мощности нашего производства мочевины и аммиака здесь, в Боливии. У нас будет предприятие, которое создаст много преимуществ как для "Акрон", так и для YPFB.

Мы постараемся подписать соглашение как с "Акроном", так и с Газпромом.

— В отношении Газпрома о чем идет речь?

— У Газпрома уже есть инвестиции здесь, в Боливии – в месторождения Инкауаси и Асеро, и мы собираемся подписать еще одно соглашение о расширении инвестиций в другое газовое месторождение – Витиакуа.

Мы существенно увеличили запасы газа, и надеемся, что альянс с Газпромом преумножит эти запасы в части обеспечения как внутреннего рынка, так и главным образом в части поставок газа в регион.

Вот почему это партнерство важно. Это стратегический альянс с Газпромом, потому что не только Боливия будет чистым экспортером газа, но у нас будет возможность стать стратегическими партнерами для экспорта.

Но не только для экспорта газа, мы надеемся, что мы сможем развивать проекты совместного производства с Газпромом в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Да, важно экспортировать газ в регион, но для нас гораздо важнее создавать промышленное производство на национальной территории, чтобы мы могли экспортировать газ с добавленной стоимостью в регион.

Боливия уже разработала возможности для экспорта газа в Бразилию, Аргентину, Парагвай и Перу. Но Газпром пришел на газовый рынок в интересный момент — мы увеличиваем запасы газа и в то же время мы расширяем наш региональный рынок, поэтому Боливия становится важным энергетическим анклавом в регионе.

Мы верим, что присутствие России в Латинской Америке через Боливию обогатит развитие не только Боливии, но и региона в целом, будет стимулировать крупные производственные проекты и позволит, в частности, Боливии превратиться в большое энергетическое сердце Южной Америки и иметь таких союзников, как Газпром.

Мы знаем также о технологическом потенциале, о технологическом развитии и об огромных инвестициях, которые делает Газпром для поставок газа в Европу, Германию. Мы знаем о подводном газопроводе в Турцию и, конечно же, о газопроводе в Китай. Кто может быть лучше, чем Газпром, для стимулирования проектов в газовой сфере?

— Заинтересована ли Боливия в строительстве газопроводов с помощью Газпрома на своей территории?

— Не на данный момент. Мы еще не определили необходимость строительства других газопроводов, которые могут понадобиться в результате открытия новых газовых скважин.

Но мы также разрабатываем проекты по продаже электроэнергии в Аргентину, мы надеемся сделать это с другими странами. Мы также изучим проекты, чтобы иметь возможность работать с российскими компаниями по экспорту электроэнергии в соседние страны.

— С какими российскими компаниями работаете над этим вопросом?

— На данный момент у нас нет ни одного проекта стратегического партнерства с компаниями, связанными с производством энергии.

— Но это было бы интересно?

— Да, конечно.

— В Боливии самые большие запасы лития. Планируется ли обсуждение этой темы с российскими партнерами во время визита? Есть ли возможность совместной работы с Россией на этих месторождениях?

— Да, этот вопрос обсуждался и обсуждается. У нас широкие рамки для дискуссий о будущих литиевых проектах. Мы обсуждаем их с Россией, с Китаем, с Германией, со многими странами. И, естественно, наш интерес в том, чтобы получить лучших стратегических союзников в деле развития литиевых проектов.

Мы понимаем, что XXI век – век новых материалов, и мы считаем, что Боливия может фундаментально содействовать защите окружающей среды путем производства литиевых батарей, с тем, чтобы на смену дизелю и бензину в автопарках пришло электричество. Таким образом, чтобы Боливия превратилась в поставщика литиевых батарей, нам нужны самые высокие технологии, и это заставляет искать нас и самых лучших партнеров, и самые передовые компании в сфере лития.

Мы верим, что в будущем наша экономика будет диверсифицированной, что ее движущими силами будут литий, углеводороды, газ, сталь, сельское хозяйство, а также сфера услуг – в этой сфере мы хотим построить "межокеанский коридор", который позволит нам соединить Атлантический и Тихий океаны. Подобная диверсификация нашей производственной матрицы, энергетической матрицы и матрицы услуг качественно изменит геополитическое положение Боливии.

Боливия станет анклавом технологического развития в энергетической сфере, в сфере невозобновляемых источников энергии, в сфере газа и нефти. У Боливии огромный потенциал для развития энергетики, основанной на невозобновляемых источниках энергии, и в ближайшие годы экономика Боливии весьма многоообещающа – как для боливийского народа и для региона, но и для тех наших союзников, с кем мы решим тесно работать во благо роста экономики Боливии. Но, с другой стороны, наши стратегические союзники, находящиеся вне Боливии, вне региона, своими инвестициями в Боливию смогут создать платформу геоэнергетической стабильности в Латинской Америке.

Мы знаем о тех сложностях, которые есть у Бразилии и у Аргентины в энергетической сфере, и Боливия могла бы стать крупным энергетическим провайдером и обеспечить региональную стабильность.

Боливия уже не та страна, которую считали нежизнеспособной – failed state, как говорят в США. Боливия становится крупной геополитической платформой на континенте. Для этого нам нужна поддержка российского правительства, присутствие компаний, которые хотят инвестировать в нашу страну. В боливийской модели такой множественной экономики открыты двери для иностранных инвестиций.

— Близки ли Боливия и Россия к подписанию соглашения о стратегическом альянсе в сфере лития или нужно больше времени?

— Нам нужно больше времени. Не забывайте, что мы только некоторое время назад восстановили контроль государства над литием, не забывайте, что наше технологическое развитие все еще отстает, и что у нас пока еще нет достаточного опыта для быстрого технологического развития в производстве лития. Мы только делаем важные шаги, и я уверен, что в среднесрочной перспективе мы придем к крупному соглашению с Россией в этой области.

— Какие еще вопросы стоят в повестке визита президента Боливии в Москву?

— Этот визит президента Эво Моралеса выражает, я бы сказал, лучший момент двусторонних отношений между Россией и Боливией. Президент Боливии верит в лидерство президента Путина и России в международном сообществе, и мы верим, что это доверие к российскому правительству мы отразим в стратегических соглашениях с государственными и частными компаниями.

Встреча Путина и Моралеса является составной частью многостороннего подхода в политике, которой придерживается Боливия. Боливия подтверждает необходимость гармоничного сосуществования со всеми странами мира на основе взаимного уважения, сотрудничества и взаимодополняемости. Наша внешняя политика базируется на поиске построения мира, уважения и суверенитета, самобытности наших народов, и мы считаем необходимым поддерживать многосторонний подход в международной сфере.

Мы всегда осуждали односторонний подход, который пытаются выстраивать США, поскольку это политика, основанная на подчинении других государств и выстраивании антидемократического режима, мы не разделяем эту позицию, которую пытаются установить путем шантажа, принуждения, запугивания и угроз.

В этом контексте отношения Боливии и России для Боливии – это отношения, имеющие стратегическую ценность, благодаря позиции, которую занимает сегодня Россия на международной арене, — позиции государства, обретающего огромное доверие во внешней политике, в международной политике. Россия является составной частью стратегического уравнения, которое стремится оберегать мир и международный баланс.

Поэтому отношения между Россией и Боливией – это отношения, которые пытаются подпитать этот проект международной стабильности. Мы проектируем большую линию стратегических отношений как с государственным сектором, так и с частным российским сектором, и мы разделяем в рамках многостороннего подхода необходимость присутствия России в Латинской Америке. Мы говорим без страха, открыто, потому что верим, что она является частью демократизации международных отношений.

— Как вы видите политическую роль России в Латинской Америке?

— Я бы сказал, что Россия играет роль геополитического посредничества в Латинской Америке. Мы считаем, что вместе с Китаем и Россией мы сможем прийти к сбалансированной архитектуре отношений в регионе. Думаю, что наиболее важный пример сегодня – это отношения России и Венесуэлы. Само присутствие России в Венесуэле позволило убавить агрессию США в том, что касалось их намерений разрушить боливарианскую революцию в Венесуэле. Естественно, сдерживание или разубеждение – не самый лучший сценарий. Я думаю, что у России большой потенциал в том, что касается региональных стратегических балансов – не только в Латинской Америке, но и в других регионах. Полагаю, что роль России в Сирии была фундаментально важна для восстановления сирийской власти на фоне имперской агрессии против президента Башара Асада.

Таким образом, мы считаем присутствие России в Латинской Америке благотворным, — как с политической точки зрения, так и в контексте поиска регионального баланса. Мы осуждаем логику США, по которой Латинская Америка рассматривается как их задний двор. Мы не являемся ничьим задним двором. Мы – суверенные и независимые страны, и у нас есть право строить стратегические альянсы с любой другой державой, в какой бы части мира эта держава не появлялась.

Латинская Америка устала от отношения к ней как к заднему двору. Латинская Америка сегодня – континент, правительства которого все менее и меньше подчиняются североамериканской гегемонии. Наши правительства день ото дня возвращают суверенитет над природными богатствами. Каждый день мы формируем характеристики тех демократий, в которых мы хотим жить. Таким образом, с каждым днем мы все более осознанно ищем эти принципы многостороннего подхода. Многосторонний подход в какой-то степени также является гарантией баланса и мира на международной арене. Односторонний подход – это синоним войны и навязывания, синоним имперской агрессии.

На многих форумах, проходивших в Латинской Америке, говорилось, что наступают новые времена, наступает новый век, — и этот новый, XXI век станет веком народов. На этом фоне с каждым днем усиливается агрессивность американской гегемонии, агрессивность американской администрации. В Латинской Америке с каждым днем все больше и больше используется шантаж в рамках международных финансовых политик, направленный на насаждение моделей рыночной экономики, которая, в конечном счете, лишает нации их собственных природных богатств.

Сегодня, например, у нас перед глазами грустный пример Аргентины и Бразилии. Их общества обречены на растущую бедность, на утрату суверенитета над природными богатствами, на то, чтобы их экономические модели разрабатывались при растущем участии внешних сил. Мы не хотим этого ни для Боливии, ни для Латинской Америки. Мы хотим единый континент, мирный континент, суверенный континент. Именно это позволит стать региону тем, с кем считаются в мировых делах.

Чем больше США будут властвовать в Латинской Америке, тем менее уважаемым собеседником будет становиться Латинская Америка для остального мира; тем самым она прекратит существование, потеряет собственный суверенный голос в мировом сообществе. Мы не хотим быть под опекой иностранной державы, и менее всего – под опекой США, которые привыкли править силой, править через навязывание, править путем шантажа, путем военных или "мягких" переворотов.

Стратегия США в Латинской Америке уже дает большие сбои. Поэтому нашим странам нужно большее политическое сознание в том, что касается их собственного развития и развития региона.

— Какие планы у двух стран в сфере культуры?

— Перспективы огромны. Посол РФ в Боливии делает большую работу с тем, чтобы открыть путь к встрече культур русского и боливийского народов. У наших народов разные культуры. Но и в России, и в Боливии очень большое культурно-этническое разнообразие. Мы можем создать мультикультурные общности, которые через созидание в искусстве, музыке и театре будут содействовать миру, содействовать познанию.

Нам очень хотелось бы принимать больше туристов из России. Мы знаем, что русских в Латинской Америке становится все больше – как туристов, так и среди жителей. И мы хотим, при помощи посла РФ, открыть двери для русских туристов. Русский народ мог бы получить интересный опыт познания культур наших 34 индейских народов, живущих в четырех регионах Боливии. Русские должны узнать, что такое, например, земли в Амазонии – потрясающе красивом месте, где наслаждаешься не только пейзажами, прогулками по рекам, но и, например, рыбной ловлей по принципу "поймай и отпусти". Кроме того, есть возможности туризма в сфере здоровья – у нас есть и термальные источники, и медицинские травы Амазонии. В этой сфере также остается большое поле для сотрудничества наших научных работников в сфере традиционной медицины – это та сфера, которая может сблизить нас еще больше, и не только во благо двух стран, но и во благо всего человечества. Нам надо найти те сферы, в которых мы можем содействовать мировому здравоохранению. Если российская наука готова работать с нами в этих сферах, мы для этого открыты. В Амазонии, в районах Анд есть много продуктов, производство которых должно быть поставлено на промышленный лад.