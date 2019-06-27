Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Самые бюджетные направления для отдыха во второй половине июля — Крым, Сочи и Анапа; Турция — на четвертом месте. Купить десятидневный тур на море можно менее чем за 40 тысяч рублей, . Самые бюджетные направления для отдыха во второй половине июля — Крым, Сочи и Анапа; Турция — на четвертом месте. Купить десятидневный тур на море можно менее чем за 40 тысяч рублей, сообщает АТОР.

Эксперты проанализировали минимальные цены на десятидневные туры с вылетом в период с 13 по 15 июля по двенадцати наиболее востребованным летним пляжным направлениям: Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Тунис и российские Анапа, Сочи и Крым.

В стоимость путевки на двоих взрослых входит авиаперелет туда и обратно, трансфер, медстраховка и проживание с питанием. В Турции и Тунисе рассматривались отели, работающие по системе "все включено".

Самым дорогим направлением оказалась Хорватия, за путешествие туда с проживанием в двухзвездочном отеле придется заплатить более 85 тысяч рублей. Минимальная стоимость тура в Италию — около 80 тысяч рублей, отдохнуть за эти деньги можно в Римини в отеле категории три "звезды".

Примерно за 75 тысяч рублей есть шанс отправиться вдвоем в Испанию, причем в четырехзвездочную гостиницу.

Путевки в Черногорию и на Кипр стоят от 63 тысяч рублей, самый дешевый тур в Тунис — от 57 тысяч, в Грецию и Болгарию — от 53 тысяч рублей. Во всех случаях проживание в отелях категории две или три "звезды", а питание, за исключение Туниса, только завтраки.

Нижняя планка цены на десятидневные туры в Турцию — 40,5 тысячи рублей. Столько стоит путевка в Кемер в трехзвездочный отель, работающий по системе "все включено".