"Сдай друзей и пойдешь домой": как наркополицейские повышали раскрываемость

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Столичные следователи продолжают разбираться в уголовном деле сотрудника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по Юго-Западному округу Москвы подполковника Игоря Струганова, задержанного за провокацию с приобретением наркотиков. После его ареста в СК обратились еще несколько человек, чьи родственники могли пострадать от действий полицейского. О том, как разворачивались события, и о возможных последствиях — в материале РИА Новости.

В угоду раскрываемости

Оперативники собственной безопасности МВД и ФСБ задержали полковника Струганова в середине апреля. Как сообщили в ГСУ СКР по Москве, в июле 2016-го он вместе со знакомым адвокатом спровоцировал молодого москвича на приобретение наркотика.

Тому в итоге дали два года колонии, а полицейские отчитались перед начальством о повышении показателей раскрываемости.

Против адвоката возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". По версии следствия, юрист пообещал родственникам задержанного "уладить вопрос" с полицией за 300 тысяч рублей и спасти парня от тюрьмы. Мать собрала деньги, передала адвокату, но взятка не помогла.

Черемушкинский районный суд Москвы избрал Струганову меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако через месяц подполковника отстранили от работы и на время следствия отправили в СИЗО.

Вскоре на стол следователя легло еще несколько заявлений от граждан, пострадавших от действий Струганова.

Тридцатого сентября 2015-го оперативники ФСКН во главе со Стругановым задержали жителя Юго-Западного административного округа столицы Равиля Фейзрахманова с партией амфетамина. "Полицейские пообещали смягчить наказание, если молодой человек сдаст кого-нибудь еще, — рассказывает РИА Новости мать одного из осужденных по этому делу Наталия Дымченко. — Равиль пошел на сделку и согласился изобличить некую "преступную группу Романа и Тихона".

© Фото : предоставлено матерью осужденного Тихон Дымченко © Фото : предоставлено матерью осужденного Тихон Дымченко

Встреча в кафе

Под контролем оперативников Фейзрахманов позвонил своему давнему знакомому Роману Косаревскому и попросил помочь в покупке наркотиков — якобы сам он в тот момент не мог этого сделать. По телефону Равиль подробно объяснил, на какой сайт зайти, чтобы через закладку приобрести амфетамин, после чего назначил встречу в кафе.

Как только Косаревский зашел внутрь и достал из кармана пакет, его сразу задержали. Одновременно наручники надели и на двух его приятелей — Дмитрия Грудина и Тихона Дымченко. У последнего нашли пакетик с небольшим напылением белого порошка.

"Сына доставили в отдел ФСКН, где в течение двух дней держали прикованным наручниками к батарее. Еды и воды не давали, в звонке домой отказали, — возмущается Наталия. — Потом Струганов предложил ему провести совместную операцию по "разоблачению" наркопритона — Тихон должен был собрать в условленном месте друзей, а силовик обещал "подключиться и организовать наркотики". Однако сын отказался, и тогда оперативник стал ему угрожать".

Затем, по словам Натальи, в кабинет зашел государственный адвокат. Переговорив о чем-то с полицейским, он сообщил Тихону, что будет его защищать и тот должен следовать всем его советам. И дал подписать "обязательство о явке" и еще какие-то бумаги.

"Адвокат позвонил мне только вечером 1 октября, сказал, что в отношении сына возбудили уголовное дело по статье 228 части 1 УК РФ "Незаконное приобретение и хранение наркотиков" и ему грозит до трех лет лишения свободы, но можно "уладить вопрос". Разумеется, не бесплатно. Поторговавшись, сошлись на 100 тысячах рублей и оформили договор оказания услуг, — вспоминает мать задержанного. — Но все кончилось тем, что уголовное дело переквалифицировали на более тяжкий, четвертый пункт статьи — распространение наркотиков. Деньги, которые мы заплатили юристу, позже удалось вернуть через суд".

Дымченко провел в СИЗО два года. Зимой 2017-го его приговорили к десяти годам и трем месяцам колонии строгого режима.

По словам матери, на заседании в Зюзинском райсуде Фейзрахманов признался, что лично не был знаком с Тихоном, видел его в компании Косаревского всего пару раз и не знал, занимался ли он сбытом амфетамина, однако его показания проигнорировали. Кроме того, как утверждал сам Дымченко, о своих планах по сделке с наркотиками Косаревский его в известность не ставил.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники СК. "Кроме матери Тихона, к ним обратились еще пять человек, чьи родственники могли пострадать от действий подполковника Струганова, — объясняет РИА Новости адвокат Ольга Бадалян. — Пока идут следствие и судебный процесс, все они будут находиться в колониях. Если вину Струганова по этому и другим эпизодам докажут, осужденных должны освободить и реабилитировать".

Интересно, что следователя по делу Тихона вскоре обвинили в получении взятки и отправили в колонию на семь с половиной лет. А возбуждение дела инициировал генерал-майор Юрий Девяткин, которого недавно отстранили от работы после скандала с журналистом Иваном Голуновым. Напомним, полицейский занимал должность начальника управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве.

"Палочная" система

Схема, по которой нечистоплотные полицейские повышают раскрываемость преступлений, проста.

"Они специально подыскивают людей, ранее уже имевших проблемы с законом. Например, тех, кто употреблял наркотики, привлекался к административной или уголовной ответственности, — говорит Бадалян. — Когда человека задерживают, с ним начинают работать опера и так называемые карманные адвокаты. Для снижения срока они предлагают сдать кого-нибудь еще. Причем неважно, был это действительно наркоторговец или нет".

Как рассказал РИА Новости экс-сотрудник уголовного розыска, некоторые оперативники намеренно занимаются провокациями.

"Получается, что за решеткой чаще всего оказываются не крупные, а мелкие дилеры. Проблема наркоторговли, разумеется, не решается, но формальные показатели улучшаются, — отмечает бывший полицейский. — Порой под статью попадают и совершенно далекие от криминального бизнеса люди, оказавшиеся не в то время не в том месте и, что самое главное, не в той компании".

Об этой проблеме на днях высказался и первый замглавы МВД России Андрей Горовой. Он заявил, что ведомство намерено бороться с подобными провокациями и в случае их повторения будет принимать самые жесткие меры.

Сейчас идут проверки в УВД по Западному административному округу Москвы, начальник которого генерал Андрей Пучков отстранен от работы после скандала с журналистом Иваном Голуновым.

"СКР тщательно проанализирует материалы службы собственной безопасности МВД в отношении сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию журналиста", — подчеркнули в Следственном комитете.

На днях в Подмосковье арестовали экс-начальника отделения по борьбе с оборотом наркотиков Раменского отдела полиции и трех его подчиненных. По версии следствия, в феврале 2017-го они подбросили местному жителю амфетамин, обвинив его в продаже наркотиков.

В результате задержанный провел в СИЗО 11 месяцев, однако суд признал его невиновным и отправил материалы на доследование. Именно тогда этим делом и заинтересовались сотрудники СК. Полицейских обвинили сразу по трем статьям: "Превышение должностных полномочий", "Фальсификация" и "Незаконный оборот наркотиков". Следователи не исключают того, что в деле появятся и другие эпизоды.