"Сдай друзей и пойдешь домой": как наркополицейские повышали раскрываемость

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Столичные следователи продолжают разбираться в уголовном деле сотрудника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по Юго-Западному округу Москвы подполковника Игоря Струганова, задержанного за провокацию с приобретением наркотиков. После его ареста в СК обратились еще несколько человек, чьи родственники могли пострадать от действий полицейского. О том, как разворачивались события, и о возможных последствиях — в материале РИА Новости.
В угоду раскрываемости
Оперативники собственной безопасности МВД и ФСБ задержали полковника Струганова в середине апреля. Как сообщили в ГСУ СКР по Москве, в июле 2016-го он вместе со знакомым адвокатом спровоцировал молодого москвича на приобретение наркотика.
Тому в итоге дали два года колонии, а полицейские отчитались перед начальством о повышении показателей раскрываемости.
Против адвоката возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". По версии следствия, юрист пообещал родственникам задержанного "уладить вопрос" с полицией за 300 тысяч рублей и спасти парня от тюрьмы. Мать собрала деньги, передала адвокату, но взятка не помогла.
Черемушкинский районный суд Москвы избрал Струганову меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако через месяц подполковника отстранили от работы и на время следствия отправили в СИЗО.
Вскоре на стол следователя легло еще несколько заявлений от граждан, пострадавших от действий Струганова.
Тридцатого сентября 2015-го оперативники ФСКН во главе со Стругановым задержали жителя Юго-Западного административного округа столицы Равиля Фейзрахманова с партией амфетамина. "Полицейские пообещали смягчить наказание, если молодой человек сдаст кого-нибудь еще, — рассказывает РИА Новости мать одного из осужденных по этому делу Наталия Дымченко. — Равиль пошел на сделку и согласился изобличить некую "преступную группу Романа и Тихона".
© Фото : предоставлено матерью осужденногоТихон Дымченко
© Фото : предоставлено матерью осужденного
Тихон Дымченко
Встреча в кафе
Под контролем оперативников Фейзрахманов позвонил своему давнему знакомому Роману Косаревскому и попросил помочь в покупке наркотиков — якобы сам он в тот момент не мог этого сделать. По телефону Равиль подробно объяснил, на какой сайт зайти, чтобы через закладку приобрести амфетамин, после чего назначил встречу в кафе.
Как только Косаревский зашел внутрь и достал из кармана пакет, его сразу задержали. Одновременно наручники надели и на двух его приятелей — Дмитрия Грудина и Тихона Дымченко. У последнего нашли пакетик с небольшим напылением белого порошка.
"Сына доставили в отдел ФСКН, где в течение двух дней держали прикованным наручниками к батарее. Еды и воды не давали, в звонке домой отказали, — возмущается Наталия. — Потом Струганов предложил ему провести совместную операцию по "разоблачению" наркопритона — Тихон должен был собрать в условленном месте друзей, а силовик обещал "подключиться и организовать наркотики". Однако сын отказался, и тогда оперативник стал ему угрожать".
Затем, по словам Натальи, в кабинет зашел государственный адвокат. Переговорив о чем-то с полицейским, он сообщил Тихону, что будет его защищать и тот должен следовать всем его советам. И дал подписать "обязательство о явке" и еще какие-то бумаги.
"Адвокат позвонил мне только вечером 1 октября, сказал, что в отношении сына возбудили уголовное дело по статье 228 части 1 УК РФ "Незаконное приобретение и хранение наркотиков" и ему грозит до трех лет лишения свободы, но можно "уладить вопрос". Разумеется, не бесплатно. Поторговавшись, сошлись на 100 тысячах рублей и оформили договор оказания услуг, — вспоминает мать задержанного. — Но все кончилось тем, что уголовное дело переквалифицировали на более тяжкий, четвертый пункт статьи — распространение наркотиков. Деньги, которые мы заплатили юристу, позже удалось вернуть через суд".
Дымченко провел в СИЗО два года. Зимой 2017-го его приговорили к десяти годам и трем месяцам колонии строгого режима.
По словам матери, на заседании в Зюзинском райсуде Фейзрахманов признался, что лично не был знаком с Тихоном, видел его в компании Косаревского всего пару раз и не знал, занимался ли он сбытом амфетамина, однако его показания проигнорировали. Кроме того, как утверждал сам Дымченко, о своих планах по сделке с наркотиками Косаревский его в известность не ставил.
Сейчас в ситуации разбираются сотрудники СК. "Кроме матери Тихона, к ним обратились еще пять человек, чьи родственники могли пострадать от действий подполковника Струганова, — объясняет РИА Новости адвокат Ольга Бадалян. — Пока идут следствие и судебный процесс, все они будут находиться в колониях. Если вину Струганова по этому и другим эпизодам докажут, осужденных должны освободить и реабилитировать".
Интересно, что следователя по делу Тихона вскоре обвинили в получении взятки и отправили в колонию на семь с половиной лет. А возбуждение дела инициировал генерал-майор Юрий Девяткин, которого недавно отстранили от работы после скандала с журналистом Иваном Голуновым. Напомним, полицейский занимал должность начальника управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве.
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде
"Палочная" система
Схема, по которой нечистоплотные полицейские повышают раскрываемость преступлений, проста.
"Они специально подыскивают людей, ранее уже имевших проблемы с законом. Например, тех, кто употреблял наркотики, привлекался к административной или уголовной ответственности, — говорит Бадалян. — Когда человека задерживают, с ним начинают работать опера и так называемые карманные адвокаты. Для снижения срока они предлагают сдать кого-нибудь еще. Причем неважно, был это действительно наркоторговец или нет".
Как рассказал РИА Новости экс-сотрудник уголовного розыска, некоторые оперативники намеренно занимаются провокациями.
30 марта 2018, 04:50В ЕАО осудили подбросившего наркотики полицейского
"Получается, что за решеткой чаще всего оказываются не крупные, а мелкие дилеры. Проблема наркоторговли, разумеется, не решается, но формальные показатели улучшаются, — отмечает бывший полицейский. — Порой под статью попадают и совершенно далекие от криминального бизнеса люди, оказавшиеся не в то время не в том месте и, что самое главное, не в той компании".
Об этой проблеме на днях высказался и первый замглавы МВД России Андрей Горовой. Он заявил, что ведомство намерено бороться с подобными провокациями и в случае их повторения будет принимать самые жесткие меры.
Сейчас идут проверки в УВД по Западному административному округу Москвы, начальник которого генерал Андрей Пучков отстранен от работы после скандала с журналистом Иваном Голуновым.
© Фото : Управление внутренних дел по юго-западному административному округу г. МосквыГенерал-майор полиции Андрей Павлович Пучков
Генерал-майор полиции Андрей Павлович Пучков
"СКР тщательно проанализирует материалы службы собственной безопасности МВД в отношении сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию журналиста", — подчеркнули в Следственном комитете.
На днях в Подмосковье арестовали экс-начальника отделения по борьбе с оборотом наркотиков Раменского отдела полиции и трех его подчиненных. По версии следствия, в феврале 2017-го они подбросили местному жителю амфетамин, обвинив его в продаже наркотиков.
В результате задержанный провел в СИЗО 11 месяцев, однако суд признал его невиновным и отправил материалы на доследование. Именно тогда этим делом и заинтересовались сотрудники СК. Полицейских обвинили сразу по трем статьям: "Превышение должностных полномочий", "Фальсификация" и "Незаконный оборот наркотиков". Следователи не исключают того, что в деле появятся и другие эпизоды.
В МВД по поручению Владимира Путина рассмотрят вопрос о создании подразделения для контроля за работой наркополицейских.