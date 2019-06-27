Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T08:02Z
https://ria.ru/20190627/1555934319.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/24427/11/244271115_0:0:3014:1695_1036x0_80_0_0_8ebf9ed1254d398ae8395dc3d06bddf2.jpg
РИА Новости

"Сдай друзей и пойдешь домой": как наркополицейские повышали раскрываемость

Вчера, 08:00
11906
© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкНаркополиция
Наркополиция
© РИА Новости / Сергей Венявский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Столичные следователи продолжают разбираться в уголовном деле сотрудника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по Юго-Западному округу Москвы подполковника Игоря Струганова, задержанного за провокацию с приобретением наркотиков. После его ареста в СК обратились еще несколько человек, чьи родственники могли пострадать от действий полицейского. О том, как разворачивались события, и о возможных последствиях — в материале РИА Новости.

В угоду раскрываемости

Оперативники собственной безопасности МВД и ФСБ задержали полковника Струганова в середине апреля. Как сообщили в ГСУ СКР по Москве, в июле 2016-го он вместе со знакомым адвокатом спровоцировал молодого москвича на приобретение наркотика.
© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России
Тому в итоге дали два года колонии, а полицейские отчитались перед начальством о повышении показателей раскрываемости.
Против адвоката возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". По версии следствия, юрист пообещал родственникам задержанного "уладить вопрос" с полицией за 300 тысяч рублей и спасти парня от тюрьмы. Мать собрала деньги, передала адвокату, но взятка не помогла.
Черемушкинский районный суд Москвы избрал Струганову меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако через месяц подполковника отстранили от работы и на время следствия отправили в СИЗО.
Вскоре на стол следователя легло еще несколько заявлений от граждан, пострадавших от действий Струганова.
Тридцатого сентября 2015-го оперативники ФСКН во главе со Стругановым задержали жителя Юго-Западного административного округа столицы Равиля Фейзрахманова с партией амфетамина. "Полицейские пообещали смягчить наказание, если молодой человек сдаст кого-нибудь еще, — рассказывает РИА Новости мать одного из осужденных по этому делу Наталия Дымченко. — Равиль пошел на сделку и согласился изобличить некую "преступную группу Романа и Тихона".
© Фото : предоставлено матерью осужденногоТихон Дымченко
Тихон Дымченко
© Фото : предоставлено матерью осужденного
Тихон Дымченко

Встреча в кафе

Под контролем оперативников Фейзрахманов позвонил своему давнему знакомому Роману Косаревскому и попросил помочь в покупке наркотиков — якобы сам он в тот момент не мог этого сделать. По телефону Равиль подробно объяснил, на какой сайт зайти, чтобы через закладку приобрести амфетамин, после чего назначил встречу в кафе.
Как только Косаревский зашел внутрь и достал из кармана пакет, его сразу задержали. Одновременно наручники надели и на двух его приятелей — Дмитрия Грудина и Тихона Дымченко. У последнего нашли пакетик с небольшим напылением белого порошка.
"Сына доставили в отдел ФСКН, где в течение двух дней держали прикованным наручниками к батарее. Еды и воды не давали, в звонке домой отказали, — возмущается Наталия. — Потом Струганов предложил ему провести совместную операцию по "разоблачению" наркопритона — Тихон должен был собрать в условленном месте друзей, а силовик обещал "подключиться и организовать наркотики". Однако сын отказался, и тогда оперативник стал ему угрожать".
© Fotolia / Africa StudioПакетики с наркотиками
Пакетики с наркотиками
© Fotolia / Africa Studio
Пакетики с наркотиками
Затем, по словам Натальи, в кабинет зашел государственный адвокат. Переговорив о чем-то с полицейским, он сообщил Тихону, что будет его защищать и тот должен следовать всем его советам. И дал подписать "обязательство о явке" и еще какие-то бумаги.
"Адвокат позвонил мне только вечером 1 октября, сказал, что в отношении сына возбудили уголовное дело по статье 228 части 1 УК РФ "Незаконное приобретение и хранение наркотиков" и ему грозит до трех лет лишения свободы, но можно "уладить вопрос". Разумеется, не бесплатно. Поторговавшись, сошлись на 100 тысячах рублей и оформили договор оказания услуг, — вспоминает мать задержанного. — Но все кончилось тем, что уголовное дело переквалифицировали на более тяжкий, четвертый пункт статьи — распространение наркотиков. Деньги, которые мы заплатили юристу, позже удалось вернуть через суд".
Дымченко провел в СИЗО два года. Зимой 2017-го его приговорили к десяти годам и трем месяцам колонии строгого режима.
Задержание участников международного наркосиндиката
22 мая, 11:24
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
По словам матери, на заседании в Зюзинском райсуде Фейзрахманов признался, что лично не был знаком с Тихоном, видел его в компании Косаревского всего пару раз и не знал, занимался ли он сбытом амфетамина, однако его показания проигнорировали. Кроме того, как утверждал сам Дымченко, о своих планах по сделке с наркотиками Косаревский его в известность не ставил.
Сейчас в ситуации разбираются сотрудники СК. "Кроме матери Тихона, к ним обратились еще пять человек, чьи родственники могли пострадать от действий подполковника Струганова, — объясняет РИА Новости адвокат Ольга Бадалян. — Пока идут следствие и судебный процесс, все они будут находиться в колониях. Если вину Струганова по этому и другим эпизодам докажут, осужденных должны освободить и реабилитировать".
Интересно, что следователя по делу Тихона вскоре обвинили в получении взятки и отправили в колонию на семь с половиной лет. А возбуждение дела инициировал генерал-майор Юрий Девяткин, которого недавно отстранили от работы после скандала с журналистом Иваном Голуновым. Напомним, полицейский занимал должность начальника управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖурналист Иван Голунов в Мосгорсуде
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде

"Палочная" система

Схема, по которой нечистоплотные полицейские повышают раскрываемость преступлений, проста.
"Они специально подыскивают людей, ранее уже имевших проблемы с законом. Например, тех, кто употреблял наркотики, привлекался к административной или уголовной ответственности, — говорит Бадалян. — Когда человека задерживают, с ним начинают работать опера и так называемые карманные адвокаты. Для снижения срока они предлагают сдать кого-нибудь еще. Причем неважно, был это действительно наркоторговец или нет".
Как рассказал РИА Новости экс-сотрудник уголовного розыска, некоторые оперативники намеренно занимаются провокациями.
Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
30 марта 2018, 04:50
В ЕАО осудили подбросившего наркотики полицейского
"Получается, что за решеткой чаще всего оказываются не крупные, а мелкие дилеры. Проблема наркоторговли, разумеется, не решается, но формальные показатели улучшаются, — отмечает бывший полицейский. — Порой под статью попадают и совершенно далекие от криминального бизнеса люди, оказавшиеся не в то время не в том месте и, что самое главное, не в той компании".
Об этой проблеме на днях высказался и первый замглавы МВД России Андрей Горовой. Он заявил, что ведомство намерено бороться с подобными провокациями и в случае их повторения будет принимать самые жесткие меры.
Сейчас идут проверки в УВД по Западному административному округу Москвы, начальник которого генерал Андрей Пучков отстранен от работы после скандала с журналистом Иваном Голуновым.
© Фото : Управление внутренних дел по юго-западному административному округу г. МосквыГенерал-майор полиции Андрей Павлович Пучков
Генерал-майор полиции Андрей Павлович Пучков
© Фото : Управление внутренних дел по юго-западному административному округу г. Москвы
Генерал-майор полиции Андрей Павлович Пучков
"СКР тщательно проанализирует материалы службы собственной безопасности МВД в отношении сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию журналиста", — подчеркнули в Следственном комитете.
На днях в Подмосковье арестовали экс-начальника отделения по борьбе с оборотом наркотиков Раменского отдела полиции и трех его подчиненных. По версии следствия, в феврале 2017-го они подбросили местному жителю амфетамин, обвинив его в продаже наркотиков.
В результате задержанный провел в СИЗО 11 месяцев, однако суд признал его невиновным и отправил материалы на доследование. Именно тогда этим делом и заинтересовались сотрудники СК. Полицейских обвинили сразу по трем статьям: "Превышение должностных полномочий", "Фальсификация" и "Незаконный оборот наркотиков". Следователи не исключают того, что в деле появятся и другие эпизоды.
В МВД по поручению Владимира Путина рассмотрят вопрос о создании подразделения для контроля за работой наркополицейских.
1257233913
Обсудить 9
Происшествия
Рекомендуем
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Диверсия Кремля в ПАСЕ: "Вы капитулировали перед Путиным"
РИА
Новости
Мужчина читает ежедневную газету на улице Тегерана после заявления президента США Дональда Трампа о политике США относительно Ирана
Если завтра война: что сулит России конфликт Ирана и США
Пластиковые бутылки — одна из главных причин загрязнения океана
Ученые установили главную опасность пластиковой посуды
СМИ: россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
Курилы и куры. Чем важна для России предстоящая "Двадцатка"
Британский истребитель Typhoon
Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Юлия Елисеева с сыном
Под Воронежем семье дали жилищную субсидию, а теперь требуют вернуть
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Литва и Грузия отказались поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
Ситуация в Венесуэле
В Венесуэле задержали всех причастных к последней попытке госпереворота
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин не согласился с предложением России о судьбе украинских моряков
Задержанные украинские моряки Василий Сорока, Андрей Артеменко, Олег Мельничук и Андрей Эйдер в Московском городском суде
Киев отказался обсуждать вопрос об освобождении моряков, заявила Захарова
Владелец и основатель группы компаний Рольф Сергей Петров
СК возбудил дело против основателя "Рольфа"
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Этот томос уже сломался. Как раскалываются раскольники на Украине
Монумент Независимости Украины в Киеве
Пользователи Сети предложили новые места для столицы Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45"Ликование" выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток попало на видео
03:39Исследование показало, как знание английского языка влияет на зарплату
03:31В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
Лента новостейМолния