Интернет-пользователи голосуют за лучшие фото конкурса имени Стенина

Посетитель у одной из фотографий серии Алексея Филиппова "Раскаленный грунт", отмеченной призом за 2-е место в категории "Спорт. Серии" Международного конкурса фотожурналистики им. Андрея Стенина в Вэйхае, КНР

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пользователи сети могут стать "народным жюри" конкурса для молодых фотожурналистов им. Андрея Стенина – на сайте конкурса стартовало онлайн-голосование за лучшую по выбору Интернета работу. Голосование за лучшее фото из шорт-листа 2019 года открыто до 23:59 (Мск) 31 июля. Для участия в нем всего лишь необходимо иметь аккаунт в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Twitter, или китайском сервисе Weibo. Победителя онлайн-голосования объявят 1 августа, и автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.

По мнению куратора конкурса им. Андрея Стенина, руководителя службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксаны Олейник, онлайн-голосование, которое вместе с выставочным международным турне, стало доброй традицией конкурса и проходит уже в четвертый раз, с каждым годом подтверждает не только растущий интерес к фотографии у зрителей в мире, но и его качественный уровень.

"Современный информационный поток – это глобальный мир визуальных образов, которые не требуют перевода при восприятии. Ценителей фотографии во всем мире с каждым годом становится больше, и зритель становится избирательнее. Он хочет видеть не просто красочную картинку, но историю, стоящую за ней. Онлайн-голосование всегда подогревает интригу – как соотнесется выбор интернет-аудитории с решением профессионального жюри, совпадут ли они в своих оценках. В начале августа мы узнаем, что больше всего в шорт-листе-2019 оценил зритель, а уже в сентябре - как распределило призовые места профессиональное международное жюри. И, конечно, раскроем главный секрет – кто стал обладателем Гран-при".

В первый месяц осени конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на торжественной церемонии в Москве. Тогда же откроется выставка их работ и будет дан старт традиционному турне лауреатов по городам мира.

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