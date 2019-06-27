Интернет-пользователи голосуют за лучшие фото конкурса имени Стенина

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пользователи сети могут стать "народным жюри" конкурса для молодых фотожурналистов им. Андрея Стенина – на сайте конкурса стартовало онлайн-голосование за лучшую по выбору Интернета работу. Голосование за лучшее фото из шорт-листа 2019 года открыто до 23:59 (Мск) 31 июля. Для участия в нем всего лишь необходимо иметь аккаунт в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Twitter, или китайском сервисе Weibo. Победителя онлайн-голосования объявят 1 августа, и автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.
По мнению куратора конкурса им. Андрея Стенина, руководителя службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксаны Олейник, онлайн-голосование, которое вместе с выставочным международным турне, стало доброй традицией конкурса и проходит уже в четвертый раз, с каждым годом подтверждает не только растущий интерес к фотографии у зрителей в мире, но и его качественный уровень.
"Современный информационный поток – это глобальный мир визуальных образов, которые не требуют перевода при восприятии. Ценителей фотографии во всем мире с каждым годом становится больше, и зритель становится избирательнее. Он хочет видеть не просто красочную картинку, но историю, стоящую за ней. Онлайн-голосование всегда подогревает интригу – как соотнесется выбор интернет-аудитории с решением профессионального жюри, совпадут ли они в своих оценках. В начале августа мы узнаем, что больше всего в шорт-листе-2019 оценил зритель, а уже в сентябре - как распределило призовые места профессиональное международное жюри. И, конечно, раскроем главный секрет – кто стал обладателем Гран-при".
В первый месяц осени конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на торжественной церемонии в Москве. Тогда же откроется выставка их работ и будет дан старт традиционному турне лауреатов по городам мира.
О конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
13 июня, 11:00Конкурс имени Андрея Стенина назвал финалистов 2019 года
В 2019 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, интернет-портал "Жэньминьван", информационное агентство Prensa Latina, медиагруппа The Nation. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, Школа визуальных искусств, Академия фотографии, информационный портал YOung JOurnalists, журнал "National Geographic Россия", журнал Contrastes, журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, Клуб фотографии Нью-Дели, журнал Cuartoscuro, журнал EYE. Международная площадка-партнер – фестиваль PhotON.