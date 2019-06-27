Опрос: европейцы выступили за дополнительный налог для Facebook и Apple

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Большинство европейцев и больше половины американцев поддерживают введение дополнительного налога для компаний Facebook, Apple, Google и Amazon, свидетельствуют данные опроса Sputnik.Мнения.
Во Франции респондентов попросили оценить уже введенный в стране налог в отношении вышеназванных компаний: в его поддержку высказались более 79 процентов опрошенных.
© SputnikРезультаты опроса Sputnik.Мнения
© Sputnik
Результаты опроса Sputnik.Мнения
Жителей Германии и Великобритании, в свою очередь, спросили о необходимости обложения Facebook, Google, Apple и Amazon дополнительным налогом в будущем. Такие меры в отношении компаний-монополистов в своей сфере поддержали 72 процента немцев и 71 процент британцев.
Американцы к подобному предложению отнеслись более скептично. Тем не менее о необходимости введения дополнительного налога для вышеперечисленных компаний заявили 53 процента опрошенных.
© SputnikРезультаты опроса Sputnik.Мнения
© Sputnik
Результаты опроса Sputnik.Мнения
Опрос IFop был проведен для Sputnik News с 9 по 15 апреля во Франции (в нем приняли участие 1013 респондентов), Великобритании (1001 респондент), Германии (1005 респондентов) и США (1001 респондент). Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1 процента при доверительной вероятности 95 процентов.