Опрос: европейцы выступили за дополнительный налог для Facebook и Apple

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Большинство европейцев и больше половины американцев поддерживают введение дополнительного налога для компаний Facebook, Apple, Google и Amazon, свидетельствуют данные опроса Большинство европейцев и больше половины американцев поддерживают введение дополнительного налога для компаний Facebook, Apple, Google и Amazon, свидетельствуют данные опроса Sputnik.Мнения

Во Франции респондентов попросили оценить уже введенный в стране налог в отношении вышеназванных компаний: в его поддержку высказались более 79 процентов опрошенных.

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Жителей Германии и Великобритании, в свою очередь, спросили о необходимости обложения Facebook, Google, Apple и Amazon дополнительным налогом в будущем. Такие меры в отношении компаний-монополистов в своей сфере поддержали 72 процента немцев и 71 процент британцев.

Американцы к подобному предложению отнеслись более скептично. Тем не менее о необходимости введения дополнительного налога для вышеперечисленных компаний заявили 53 процента опрошенных.

© Sputnik Результаты опроса Sputnik.Мнения © Sputnik Результаты опроса Sputnik.Мнения