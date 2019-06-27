Названы малые города России, популярные для отдыха в середине лета

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Осташков в Тверской области, Бахчисарай в Крыму, Олонец в Карелии, Переславль-Залесский в Ярославской области и Горно-Алтайск входят в пятерку самых популярных малых городов для отдыха самостоятельных туристов, путешествующих в июле и августе, сообщает Tvil.ru.

Сервис выяснил, в какие малые города чаще всего отправляются туристы в разгар лета.

Рейтинг подготовлен по данным оплаченных заявок на проживание в гостевых домах c 1 июля по 31 августа 2019 года.