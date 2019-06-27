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РИА Новости
Туризм

Названы малые города России, популярные для отдыха в середине лета

Вчера, 07:01
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЦерковь Сорока мучеников на Плещеевом озере в городе Переславль-Залесский
Церковь Сорока мучеников на Плещеевом озере в городе Переславль-Залесский
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Осташков в Тверской области, Бахчисарай в Крыму, Олонец в Карелии, Переславль-Залесский в Ярославской области и Горно-Алтайск входят в пятерку самых популярных малых городов для отдыха самостоятельных туристов, путешествующих в июле и августе, сообщает Tvil.ru.
Сервис выяснил, в какие малые города чаще всего отправляются туристы в разгар лета.
Рейтинг подготовлен по данным оплаченных заявок на проживание в гостевых домах c 1 июля по 31 августа 2019 года.
Как правило, путешественники бронируют летний отдых в малых городах на период от трех дней в Крыму до семи дней в Карелии и тратят на аренду гостевого жилья от двух тысяч рублей в сутки в Горном Алтае до пяти тысяч рублей в сутки на Селигере.
В салоне бизнес-класса авиакомпании flydubai
20 июня, 06:02
Названы города, в которые россияне летят за любые деньги
2601215
ТуризмТуризмтуристыБахчисарай (Крым)Новости - ТуризмОсташковОлонецкий районПереславль-ЗалесскийГорно-Алтайск
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